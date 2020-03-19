В Азербайджане будут наказывать лиц, нарушивших режим гигиены и карантина

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных проступках.

Как сообщает в четверг Trend, согласно поправке, сделанной в статью 211 Кодекса, за нарушение режима против эпидемии, режимов санитарной гигиены и карантина физические лица будут оштрафованы от 100 до 200 манатов, должностные лица – от 1500 до 2000 манатов либо в зависимости от случаев дела, с учетом личности совершившего административный проступок может быть применен административный арест сроком до одного месяца, юридические лица – от 2000 до 5000 манатов.