Пример от Президента Ильхама Алиева: глава государства пожертвовал свою годовую заработную плату Фонду поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пожертвовал свою годовую заработную плату Фонду поддержки борьбы с коронавирусом.

Отметим, что в соответствии с Указом главы государства "О мерах, связанных с усилением борьбы против коронавирусной инфекции и защитой здоровья населения Азербайджана" от 19 марта 2020 года был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года Фонду поддержки борьбы с коронавирусом было первично выделено 20 миллионов манатов из резервного фонда Президента Азербайджана.

Отметим, что физические и юридические лица могут добровольно перечислять средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный для обеспечения финансовой поддержки мер, которые предпринимаются в направлении борьбы с коронавирусной инфекцией и предотвращения ее распространения в Азербайджане.

Средства Фонда будут направлены на финансирование мер борьбы с коронавирусом: в частности, на формирование медицинских учреждений особого режима, премирование сотрудников сферы здравоохранения и оказание им материальной помощи, совершенствование инфраструктуры в медицинских учреждениях и укрепление их материально-технической базы.