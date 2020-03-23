Парламент Азербайджана перечислит средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Руководство Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, комитеты, коллективы Аппарата и Управления делами парламента приняли решение о перечислении определенной части месячной заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис.