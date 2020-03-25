В Азербайджане продлены нерабочие дни (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение об установлении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории страны.

Как сообщает Trend, в решении говорится:

"Руководствуясь восьмым абзацем статьи 119 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с третьей частью статьи 25 Закона Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", в целях продолжения мер по предотвращению распространения заболевания коронавируса COVID-19 на территории Азербайджанской Республики, Кабинет Министров Азербайджанской Республики постановляет:

1. Установить нерабочие дни для работающих на пятидневной рабочей неделе 29 марта-3 апреля, для работающих на шестидневной рабочей неделе 26-28 марта и 30 марта-4 апреля 2020 года в условиях особого трудового режима на территории Азербайджанской Республики.

2. Установить, что часть 1 настоящего Постановления не относится к объектам государственного значения, жизнеобеспечения, а также к банкам, продовольственным магазинам, фармацевтическим предприятиям, аптекам, предприятиям по производству продуктов питания, а также руководящим лицам государственных органов и структур, предусмотренных в дополнении к настоящему Постановлению, и в случае необходимости привлеченным ими к работе сотрудникам.

3. Руководствоваться частью 2 статьи 164 Трудового Кодекса Азербайджанской Республики, с сохранением заработной платы работников, привлеченных к соответствующей работе в сроки, предусмотренные в части 1 настоящего Постановления".