Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Положение об Агентстве аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства"

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал Указ о внесении изменений в "Положение об Агентстве аграрного кредитования и развития Азербайджана при министерстве сельского хозяйства", утвержденное указом от 23 июля 2015 года.

Согласно Указу, Агентство наделено новыми полномочиями.

Отныне ведомство будет осуществлять выдачу частичных гарантий рискам по микрокредитам физических и юридических лиц, семейных сельских хозяйств, полученным посредством уполномоченных кредитных организаций.