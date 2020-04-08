Завтра Милли Меджлис заслушает видеоотчет премьер-министра Али Асадова (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - На повестку дня завтрашнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) представлены шесть вопросов, сказал в среду Trend глава пресс-службы парламента Акиф Тевеккюльоглу.

По его словам, это вопрос о назначении Эльмана Рустамова членом правления Центрального банка Азербайджана, далее будет заслушан отчет Кабмина о деятельности за 2019 год: "По требованию Конституции Азербайджана, на пятом заседании Милли Меджлиса заслушивается отчет Кабинета министров. В связи с карантинным режимом на пленарном заседании будет заслушан видеоотчет премьер-министра Али Асадова, после которого мнения и предложения депутатов, озвученные в ходе его обсуждения, будут отправлены в Кабмин.

Он добавил, что остальные четыре вопроса повестки заседания связаны с обсуждением законопроектов о поправках в Закон «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана» во втором чтении, во «Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана», утвержденного законом № 74-IQ от 17 мая 1996 года (во втором чтении), в Закон «О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана» (во втором чтении), а также в Закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана «В связи с учреждением юбилейной медали 75-летия победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)" (во втором чтении).

Акиф Тевеккюльоглу также обратился к депутатам 65 лет и старше с просьбой соблюдать правила карантинного режима.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)