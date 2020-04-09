БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов представляет отчет правительства на онлайн-заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, в ходе обсуждений, которые будут проведены после заседания в формате видеоконференции, мнения и предложения, озвученные депутатами, будут обобщены и направлены в Кабинет министров.

По его словам, структурные и кадровые реформы, проводимые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стимулируют деятельность Кабинета министров.

Премьер-министр отметил, что 2019 год запомнился для Азербайджана как год коренных реформ, охвативших все сферы жизни общества и выведших страну на новый этап развития.

Али Асадов подчеркнул, что отчетный год был успешным для Азербайджана. За последние годы были осуществлены основательные меры по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора, расширению экспортных возможностей, улучшению бизнес-среды, обеспечены макроэкономическая стабильность и устойчивый экономический рост.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Гюнель Зейналова)