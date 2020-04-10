Благодаря вашим мудрым решениям мы преодолеем эту беду с минимальными потерями - письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Благодаря вашим мудрым решениям мы преодолеем эту беду с минимальными потерями.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, об этом говорится в благодарственном письме жителя поселка Гузанлы Агдамского района Гаджиагы Гаджиева в адрес Президента Ильхама Алиева за его решительные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в стране, внимание и заботу о народе.

«Уважаемый Президент, борьба с пандемией коронавируса организована в стране на самом высоком уровне. Ссылаясь на статистические данные, можно сказать, что реализуемые государством меры дадут положительный результат.

Тот факт, что приняв участие в открытии медицинского учреждения «Ени клиника», вы передали его в пользование народа с целью борьбы с пандемией является наглядным примером высокого внимания, оказанного Вами защите здоровья населения.

Уважаемый Президент, выражаю благодарность в первую очередь Вам, а также всем компаниям и гражданам, которые перечислили пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

С целью защиты здоровья людей во многих сферах созданы условия, чтобы сотрудники работали на дому. И эта инициатива была выдвинута государством, даже была сохранена зарплата работников, которые не приходят на работу.

Уважаемый Президент, я верю, что благодаря Вашим мудрым решениям мы преодолеем эту беду с минимальными потерями. Я горжусь Вами, выражаю Вам свою поддержку. Сегодня самое важное требование государства от людей – это оставаться дома, и в сложившейся ситуации это весьма несложно. Да хранит Вас всевышний. Вместе мы сильны!», - пишет Гаджиага Гаджиев.