Завершилась кампания "Чистые руки" в Азербайджане (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане завершилась кампания "Чистые руки", старт которой был дан главой азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджы, сообщили в пятницу Trend в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Кампания была нацелена на то, чтобы направить внимание на борьбу с коронавирусом и правильную гигиену рук.

По сообщению агентства, председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы передал эстафету послу США в Азербайджане Эрлу Литценбергеру, который в свою очередь передал ее помощнику Президента Азербайджана - заведующему отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмету Гаджиеву.

Участвуя в кампании, Гаджиев еще раз напомнил о том, что в рамках борьбы с глобальной пандемией коронавируса, которую объявила ВОЗ, важно каждому оставаться дома, соблюдать гигиенические правила, социально изолироваться и соблюдать дистанцию.

Он также призвал граждан сразу же обращаться в скорую помощь в случае возникновения сухого кашля и высокой температуры – первых характерных симптомов коронавируса. В своем призыве помощник Президента Азербайджана отметил, что одним из важных моментов является соблюдение гигиенических правил и правильное мытье рук, являющихся одной из важных рекомендаций ВОЗ.

Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана завершил кампанию словами «Как отметил Президент Ильхам Алиев, «Вместе мы сила!», и вместе мы победим коронавирус».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)