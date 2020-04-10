Меры, предпринятые азербайджанским правительством против распространения коронавируса, оказались весьма действенными – турецкий эксперт

БАКУ/Trend/ - Меры, предпринятые азербайджанским правительством против распространения коронавируса, оказались весьма действенными.

Об этом сказал Trend доктор исторических наук, приглашённый профессор Института стран Азии и Африки МГУ РФ, турецкий эксперт Мехмет Перинчек.

По его словам, правительство Азербайджана предприняло действенные меры для борьбы с пандемией, которые показали результативность: «По всему миру решение проблемы с пандемией одинаково: всем гражданам рекомендуют сидеть дома на самоизоляции. Если люди не понимают этого и не придерживаются режима карантина, надо принудить их. Контакты между людьми необходимо свести к минимуму. Я смотрел видеоролик в рамках кампании #Evdəqal, который подготовили звезды Азербайджана - он хорошо отражает солидарность азербайджанского народа и правительства. Статистика также показывает, что меры, предпринятые азербайджанским правительством, работают, поэтому населению надо просто проявить немного терпения».

Эксперт считает, что эпоха глобализации заканчивается и новая эра будет эрой национальных государств: «Снова усилятся границы между странами. Период пандемии коронавируса нам четко показал важную роль границ для защиты стран и народов. Поэтому время безграничного или, как говорят, глобального мира, заканчивается. И заканчивается эпоха однополярного мира, на смену ему строится многополярный. Многие эксперты уже утверждают, что возникает китайскоцентричная модель мирового порядка. Даже идеологи атлантического мира признают, что гегемония США заканчивается и новая эпоха создается на базе Китая. Помимо прочего, после пандемии коронавируса мы увидим очень серьезные проблемы внутри Европейского союза и НАТО. Этот процесс показал нам банкротство либеральной экономики. Сейчас растет роль государственной экономики. И очень важен тот факт, что центр экономики сместится с Атлантики на территорию Тихого океана. После пандемии народы и страны будут искать новые экономические системы. Люди ждут от своих государств защиты от подобных угроз, поэтому в новом мире роль государства в нашей жизни будет больше. Все это показывает нам, что теория либерализма и глобализации потерпит поражение».

Он также отметил, что Турция и Азербайджан - сильные страны, и среди наших народов существует очень сильное чувство солидарности: «И это очень хорошая характеристика наших народов. Солидарность между нашими народами и государствами - очень мощная. Поэтому в Турции и в Азербайджане, в отличие от Запада и Европы, люди помогают друг другу. Это качество наших народов спасет наши государства. Я уверен, что Турция и Азербайджан преодолеют эту проблему с наименьшими потерями. Здесь надо подчеркнуть важность значения производства. Обе страны должны поддерживать производительность и самодостаточность. Также необходимо отойти от либерализма в экономике, поддерживать национальное производство, создать крепкую национальную экономику, свети к минимуму зависимость от третьих стран».

На вопрос, изменит ли коронавирус отношения между странами, политолог ответил, что все зависит от них самих: «Как я выше подчеркнул, границы между странами будут играть важную роль. Свободное передвижение уже будет ограничено. Даже сам президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что режим Шенгена потерпел поражение во время пандемии. В дальнейшем возникнут очень серьезные дискуссии и раздоры внутри ЕС и между странами НАТО. Потому что в этот кризисный период мы не увидели солидарность между странами ЕС. Даже Россия помогла итальянцам а не европейские друзья. Также изменится взгляд других стран на США, которые потеряют имидж мощного государства. А между странами евразийского континента будут развиваться более тесные отношения. Потому что на Западе индивидуализм потерпел поражение, а солидарность между евразийскими странами может спасти мир от пандемии коронавируса и его последствий».

По его мнению, после пандемии у многих стран есть и будут очень серьезные экономические проблемы: «И в этом процессе народы, простые люди проверят, как государство защищает их в таких сложных ситуациях. Я думаю, это своеобразный тест, испытание для государств перед их населением. В результате доверие народа к своему государству в некоторых странах упадет, в некоторых - наоборот будет больше. Поэтому этот период пандемии будет определять отношение между народом и государством».

Что касается искусственного интеллекта (ИИ), эксперт считает, что он будет играть очень большую роль в будущем мира: «Этот процесс не зависит от коронавируса. Однако в таких кризисных ситуациях мы видим огромное значение ИИ. В режиме самоизоляции это особо заметно. Когда все сидят в своих домах, именно благодаря искусственному интеллекту поддерживается жизнь, производство и многое другое. Если бы мы имели заводы и фабрики, которые работали бы благодаря ИИ, мы бы сейчас не обсуждали экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Заводы и фабрики работали бы, а мы сидели бы дома и спокойно ждали бы конца эпидемии. Поэтому уверен, что COVID-19 даст серьёзный толчок к развитию ИИ».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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