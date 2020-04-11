Севиндж Фаталиева: Азербайджан ответственно относится к своей роли надежного транзитно-логистического хаба между Турцией и Центральной Азией

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ответственно относится к своей роли надежного транзитно-логистического хаба между Турцией и Центральной Азией, на высоком уровне выполняя свои обязательства.

Об этом в субботу сказала Trend зампредcедателя парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, завотделом по международным связям правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Севиндж Фаталиева.

По ее словам, в период председательства в Тюркском совете, который был создан на основе дружбы и братства тюркоязычных государств, Азербайджан прилагает все усилия по дальнейшему укреплению авторитета организации, связей сотрудничества между странами-членами.

Фаталиева отметила, что олицетворением братства и единства также является проведение посредством видеоконференции по инициативе Президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева чрезвычайного саммита Тюркского совета в связи с борьбой с пандемией коронавируса

Она особо подчеркнула, что Тюркский совет - первая международная организация, которая провела саммит на уровне глав государств, посвященный борьбе с пандемией COVID-19: «Основной целью саммита было проведение обмена опытом по шагам, предпринимаемым на национальном уровне, оказание странами помощи друг другу в нужный момент и укрепление солидарности между народами. Подключение к работе саммита генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса подтверждает то, насколько актуальна эта инициатива Азербайджана. На саммите Президент Ильхам Алиев представил подробную информацию о мерах, принимаемых в стране против пандемии коронавируса. Глава государства подчеркнул, что в этих условиях человечество нуждается в солидарности и сотрудничестве».

Фаталиева отметила, что главы государств и правительств, выступившие на саммите, очень высоко оценили инициативу Президента Азербайджана, и выдвинули важные предложения для расширения сотрудничества в сложившихся условиях: «С этой точки зрения, важны моменты, отраженные в Декларации, принятой по итогам саммита. Данная инициатива Президента Ильхама Алиева является примером для всего международного сообщества. Ведь глобальная проблема, с которой столкнулся мир, может быть решена только благодаря сотрудничеству государств и народов. В этом смысле чрезвычайный саммит Тюркского совета имеет важное значение, и в то же время это показатель развития связей между тюркоязычными государствами».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)