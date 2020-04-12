Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу обратился к соотечественникам (ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу обратился к гражданам своей страны, проживающим в России.

Как передает Trend, в своем видео обращении посол призвал наших соотечественников быть на связи с посольством по горячей линии.

Бюльбюльоглу отметил, что ситуация с коронавирусом в мире остается напряженной. Большинство стран закрыли свои границы.

Правительство Азербайджана также было вынуждено закрыть границы страны. Как объявлено, въезд в нашу страну запрещен до 20 апреля.

"В связи с этим я призываю вас не направляться к российско-азербайджанской границе. Там нет условий для ожидания. Отправляясь туда, вы создаете много проблем для себя, российской стороны, правительства Дагестана и азербайджанской стороны. Своим ожиданием там вы ничего не измените. Граница не будет открыта. После 20 числа этого месяца, в зависимости от ситуации, граница либо откроется, либо останется закрытой еще в течение некоторого времени. Пожалуйста, не направляйтесь туда! Ваше положение там может ухудшиться, вы можете попасть в нехорошую ситуацию, вы можете заболеть", - сказал посол.

Дипломат напомнил, что расстояние от границы Азербайджана до Дербента составляет 65 километров, а до Махачкалы - 185 километров.

"Мы не можем вам там помочь. Примите мои слова с пониманием. Я знаю, что это сложно. Но вы должны быть осторожны и сдержанны. Необходимо собрать все свое терпение в кулак и дождаться, другого выхода нет. Прошу вас связаться с посольством, позвонить на "горячую линию", отправить документы на e-mail посольства. Мы составим список, и как только появится возможность, наши сотрудники свяжутся с вами и проинформируют о том, когда и каким путем можно будет вернуться в Азербайджан", - сказал он.

Trend предоставляет данную видеозапись: