Джаваншир Фейзиев: Азербайджан своевременно определил правильные приоритеты в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан своевременно определил правильные приоритеты в борьбе с коронавирусом, которая показала, что национальная система здравоохранения способна противостоять неожиданным негативным обстоятельствам, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джаваншир Фейзиев.

Он отметил, что это стало возможно благодаря последовательным реформам, проводимым с 2003 года и по сегодняшний день в системе здравоохранения: «В стране достаточное число успешно функционирующих учреждений по обследованию, диагностике и лечению, оснащенных современным оборудованием. В таких экстремальных ситуациях каждая сфера проявляет свой уровень развития. Борьбу с вирусом COVİD-19 уже называют «войной» мирового масштаба, и от граждан требуется такая же высокая ответственность, как и в условиях войны».

Депутат сказал, что солдатами этой войны являются именно специалисты, работающие в системе здравоохранения: «Сегодня они самоотверженно ведут борьбу на переднем фронте, рискуя жизнью ради здоровья граждан. Поэтому граждане и жители страны должны серьезно соблюдать правила особого карантинного режима, внося свой вклад в борьбу с пандемией и облегчая тяжелый труд врачей и всех медработников. Это наш гражданский долг».

Фейзиев добавил, что соответствующие структуры правительства вовремя обозначили приоритеты, и в страну были доставлены тестовые материалы: «Интенсивное применение тестов со дня распространения пандемии позволяет своевременно выявить инфицированных лиц и провести необходимые меры изоляции. Именно поэтому в Азербайджане вирус распространился не так широко, как в ряде европейских стран, и ситуация находится под контролем».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)