Президент Ильхам Алиев: Карантинный режим не должен помешать сельскохозяйственным работам

Политика 15 апреля 2020 23:25 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Карантинный режим не должен помешать сельскохозяйственным работам

БАКУ /Trend/ - Карантинный режим не должен помешать сельскохозяйственным работам.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Поэтому даны соответствующие указания. Потому что, как вы знаете, некоторым людям приходится выезжать из одного района в другой в связи с сезонными работами. Поэтому коль скоро работа междугородного транспорта приостановлена, надо отдельно обсудить этот вопрос и создать все условия, чтобы карантинный режим не создал для нас проблем в области сельского хозяйства и было обеспечено передвижение людей. Оперативному штабу дано указание по данному вопросу. Уверен, что это указание будет выполнено", - сказал глава государства.

По его словам, в первом квартале рост в сельском хозяйстве составил 3,7 процента.

"В растениеводстве получены еще более высокие результаты, достигнут 13-процентный рост. Если учесть, что в прошлом году рост в растениеводстве также был высоким, то это говорит об успешном, динамичном развитии данной отрасли. Что касается животноводства, то для того, чтобы добиться здесь развития, нужно больше времени. Здесь также достигнут более чем 3-процентный рост. В этом году планируется выделить предпринимателям, занятым в сельскохозяйственной сфере, кредиты из Фонда развития предпринимательства. В особенности, считаю, что в нынешних условиях следует уделять больше внимания сфере сельскохозяйственной переработки, так как мы должны создать цепочку добавленной стоимости и постараться поставлять как на внутренний, так и на внешние рынки больше готовой продукции. Это также будет способствовать созданию новых рабочих мест. Конечно, нельзя забывать и представителей малого предпринимательства", - отметил глава государства.

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