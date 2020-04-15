Баку всегда серьезно относится к обязательствам, тем более в рамках международных отношений - российский эксперт

Политика 15 апреля 2020 09:33 (UTC+04:00)
Баку всегда серьезно относится к обязательствам, тем более в рамках международных отношений - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Деятельность Азербайджана достаточно активна и прошедший недавно чрезвычайный саммит Тюркского совета является тому подтверждением.

Об этом сказал Trend научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО Государственного университета управления (Россия), эксперт клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов, комментируя прошедший недавно в Баку посредством видеоконференции внеочередной Саммит Тюркского совета.

Он отметил, что Баку всегда серьезно относится к обязательствам, которые на себя берет, тем более, если речь идет о международных отношениях.

По его словам, COVID-19 является проблемой глобального масштаба и страны-участницы Тюркского совета не могли обойти стороной этот вопрос: «Поскольку пандемия показала, что от новых вспышек инфекционных заболеваний никто не застрахован, к таким ситуациям надо быть готовыми. Необходимо иметь слаженные инструменты реагирования, в том числе на региональном и международном уровнях. Тюркский совет может сыграть значительную роль в решении этого вопроса на региональном уровне. Основная цель этого саммита заключалась в обмене опытом, применяемым на национальном уровне, а также в поддержке друг друга в случае необходимости, а также в укреплении солидарности между народами. Диалог существует, осталось реализовать то, к чему в конечном итоге пришли в ходе саммита».

Политолог считает, что Тюркский совет построен на основе дружбы и братства, поскольку изначально был создан с целью кооперации между странами, имеющие общие исторические и культурные корни: «Этот нюанс позволяет быстрее находить общий язык друг с другом, находить камни преткновения, если такие имеются. К тому же, Тюркский совет может выйти за рамки своих географических границ и подключить к диалогу страны, имеющие схожие культурные общности, в которых, кстати говоря, также живут тюркские народы, например Иран и Афганистан».

Далее эксперт сказал, что Тюркский совет является наглядным проявлением солидарности, находящейся на высоком уровне: «Тюркский совет сумел продемонстрировать сплоченность между государствами-участницами, причем полагаю, что в скором времени мы станем свидетелями активной гуманитарной поддержки стран друг другу. Учитывая тот факт, что во всех странах-участницах зафиксирован факт наличия коронавирусной инфекции, крайне необходимо скооперироваться, поскольку совместная операция по противодействию пандемии поможет быстрее приостановить распространение, а впоследствии и вовсе ее преодолеть».

По мнению эксперта, подобные чрезвычайные ситуации, как пандемия коронавируса, являются проверкой на прочность на многих пластах и в данном случае отношений в рамках Тюркского совета: «На мой взгляд, Совет и дальше будет функционировать, на этой площадке странам-участницам будет проще вести диалог, обмениваться мнениями, развивать взаимоотношения, увеличивать товарооборот. Все эти вопросы являются значимыми и межстрановая координация особенно необходима, как сейчас, так и после спада пандемии, поскольку прогнозы экспертов касательно мировой экономики являются довольно неутешительными».

В заключении политолог подчеркнул, что правительство Азербайджана достаточно оперативно отреагировало на вызовы, исходящие от COVID-19: «Когда еще некоторые страны продолжали деятельность в обычном режиме, в Азербайджане еще в конце февраля начали предпринимать меры, которые впоследствии были ужесточены. Но нужно понимать, что ответственность простых граждан является не менее значимой, чем меры борьбы, предпринимаемые правительством Азербайджана. За всеми уследить не получится ни физически, ни технически. И если население будет проявлять безответственность, нарушая условия карантина и не соблюдать предписанные правила и законы, то победить болезнь удастся не скоро. При этом на сегодняшний день цифры как раз демонстрируют тот факт, что численность инфицированных постепенно снижается, пусть не намного, но тенденция пока что идет к понижению. Что будет через неделю, условно говоря, спрогнозировать не удастся никому, даже ведущим вирусологам».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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