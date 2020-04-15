Евгений Михайлов: Ни одна страна мира не признает т.н.«выборы» в оккупированном Карабахе

Политика 15 апреля 2020 16:39 (UTC+04:00)
Евгений Михайлов: Ни одна страна мира не признает т.н.«выборы» в оккупированном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Противозаконные «выборы», проведенные на оккупированных Арменией территориях Азербайджана не признают международные организации, страны мира, так как данный факт является однозначным нарушением всех международных норм со стороны Армениии.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов, комментируя т.н. «выборы», проведенные сепаратистским режимом на оккупированных азербайджанских территориях.

По его словам, Нагорный Карабах в однозначном порядке является исконной территорией Азербайджана, и это подтверждают резолюции международных организаций.

«Фактически, ни одна страна не признает надуманные т. н. «выборы», проведенные на исконно азербайджанских территориях, и это значит что мировое сообщество выступает против любой, в том числе, политической акции на оккупированных территориях. Отмечу, что и Россия на это прозрачно намекнула, отказав во въезде на свою территорию так называемым «лидерам Арцаха»», - сказал Михайлов.

По мнению, политолога ситуацией в Нагорном Карабахе безусловно важна для Азербайджана, который пристально наблюдает за происходящими там событиями, но с другой стороны, за счет этого «пиарятся» армянские политиканы.

«Слишком много чести, ведь широкое освещение в СМИ получают всякие проходимцы, претендующие на право говорить от имени простого армянского народа, который на мой взгляд, уже устал терпеть хронический правовой и политический беспредел, унизительную бедность.

А что простым людям нужно, если убрать идеологическую направленность которую им навязывает армянское руководство? Сильная держава, с которой они могли бы мирно сосуществовать. Однако применительно к самой Армении её политики пытаются провоцировать Россию, маневрируют на грани окончательного разрыва отношений, якобы в интересах народа, но думая при этом о соросовских долларах. Это конечно эмоции, но что дальше то братья-армяне, хотел бы я спросить? Карабахские армяне должны понимать, что они смогут мирно жить лишь будучи в составе Азербайджана, которому исконно принадлежат эти исторически земли, которые все еще находятся под оккупацией из-за упертой политики руководства Армении» - заявил известный телеведущий.

Отметим, что Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США, Франция, Россия, Парламентская ассамблея ОБСЕ выступили с заявлением в связи с так называемыми «выборами» в оккупированном Нагорном Карабахе.

Кроме того, свою позицию осуждения в связи с этими незаконными «выборами» выразили НАТО, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Тюркский Совет и ряд других международных организаций.

Напомним, что конфликт между двумя странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Автор: Матанат Насибова

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