Граждане пишут Президенту: Благодаря Вашей неустанной работе, воле наш народ успешно преодолеет эти трудные дни

Политика 16 апреля 2020 12:19 (UTC+04:00)
Граждане пишут Президенту: Благодаря Вашей неустанной работе, воле наш народ успешно преодолеет эти трудные дни

БАКУ /Trend/ - Важные меры, принимаемые Президентом Ильхамом Алиевым по предотвращению широкого распространения в Азербайджане пандемии коронавируса, решения, принятые в связи с охраной здоровья людей, оцениваются гражданами как наглядный показатель внимания и заботы главы государства о народе. Граждане Азербайджана выражают уверенность в том, что именно благодаря важной работе, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, наш народ преодолеет эту беду с минимальным ущербом, благодарят его за проявленную заботу и внимание.

Trend со ссылкой на сайт Президента, представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Жители села Баян Дашкесанского района Фирдовcи Раджабов, Байрамали Оруджов и Сакит Ахмедов пишут: «Уважаемый господин Президент, каждый из нас видит Вашу поддержку азербайджанских граждан в эти тяжелые дни и мы благодарим Вас за это. Работа, осуществляемая по Вашей инициативе, дает положительные результаты. В аптеках, торговых объектах не допускается искусственное повышение цен, возникающие трудности устраняются своевременно. В нашем районе также предпринимаются превентивные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Уверены, что эти меры в скором времени дадут свои положительные результаты. Выражаем Вам признательность за то, что заботитесь о здоровье населения».

Проживающий в Хатаинском районе города Баку Гусейн Гусейнов: «Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент, я и моя семья всегда Вас поддерживали и впредь будем поддерживать. Нас радует Ваши усилия и последовательная политика для улучшения благосостояния народа. В настоящее время пандемия коронавируса бросает вызов миру и человечеству. Верим, что именно благодаря Вашей неустанной деятельности, проявленная Вами воля по этому вопросу позволят уберечь наш народ от этой беды и наше государство в короткое время успешно преодолеет это тяжелое испытание. Вы мобилизовали все возможности для того, чтобы каждый гражданин оставался здоровым, наша страна вышла из этого кризиса с наименьшими потерями. А мы, граждане обязаны следовать Вашим решениям. Верю, что каждый гражданин Азербайджана, любящий свою Родину, нацию, государство останется дома, в скором времени эти черные тучи развеются и наше государство продолжит курс развития под Вашим мудрым руководством. Главная причина нашего обращения к Вам заключается в том, чтобы заявить, что мы, как граждане успешно развивающейся республики, которая построена с большим трудом и любовью, всегда рядом с Вами. Мы гордимся этим. Да хранит Всевышний Вас и наше государство!».

Жители Сураханского района города Баку Садагат Манафова, Исмаил Джаниев, Шахин Газанфаров, Ровшан Джаббаров, Заур Мамедовханов и Валида Абдуллаевапишут: "Уважаемый господин Президент, работы по благоустройству и созиданию, проводимые в нашей республике в последние годы, не обошли стороной и Сураханский район. Эта работа стала возможной благодаря выполнению подписанных Вами государственных программ, указов и распоряжений и послужила улучшению благосостояния людей и ликвидации безработицы. Асфальтирование с начала года внутренних дорог на нескольких улицах и населенных пунктах в поселке Ени Сураханы очень порадовало всех его жителей. Теперь люди и автомобили смогут комфортнее передвигаться по этим дорогам. Выражаем Вам признательность за то, что во всех ситуациях Вы заботитесь об удобстве людей. Да хранит Вас Аллах!"

Проживающая в Насиминском районе столицы Зиньят Ахмедова: "Уважаемый Президент, пандемия COVID-19, которая в настоящее время распространилась более чем в 200 странах, не обошла стороной и нашу страну. Однако благодаря Вашей дальновидной политике, тщательному отслеживанию событий и контролю за ними, Азербайджан в списке Всемирной организации здравоохранения занимает последние места по количеству летальных исходов. Тот факт, что зараженные люди довольны условиями, созданными во всех медицинских учреждениях, а также обслуживанием нашего медицинского персонала благодаря вниманию и заботе, проявленным Вами и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, еще раз показывают, что под Вашим руководством и с Вашей правильной политикой мы скоро избавимся от этой болезни. Вы всегда находитесь рядом с гражданами и делите их радость и горе. Наш народ уверен, что под Вашим руководством мы с честью преодолеем эти трудные дни. Вы защищаете наш народ, да хранит Вас Аллах".

Житель села Чайархы Гейчайского района Нариман Пашаев: " Уважаемый господин Президент, Вы неустанно трудитесь во благо нашего народа. Хочу поблагодарить Вас за это от имени жителей Гейчайского района. В отличие от многих стран, своевременные меры, которые были приняты в нашей стране с первых же дней эпидемии коронавируса, принесли свои результаты. Ваш патриотизм является образцом для нас. С Божьей помощью эта беда скоро пройдет, наша республика будет еще более стремительно развиваться. Народ всегда с Вами. Наш выбор и наше будущее связаны с Вами. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!"

Ветеран Карабахской войны, живущий в селе Шоралли Бардинского района, вынужденный переселенец из Агдеринского района Назим Пашаев: "Уважаемый господин Президент, благодаря предпринимаемым Вами своевременным мерам и принятым решениям, связанным с распространившейся по всему миру пандемией, мы добились предотвращения распространения эпидемии в нашей стране. Как бывший боец, я считаю Вас как Президентом, так и генералом, солдатом нашего государства, гордо стоящим на страже Родины. Да поможет Вам Аллах. Ваша отцовская, братская забота об азербайджанском народе останется в истории. Будьте всегда в здравии, господин Президент! Мы сражались, но все же не смогли сохранить наши земли, защитить народ. Однако Вы спасли и защищаете народ от большого бедствия. Иншаллах, с помощью Аллаха и благодаря Вам мы достойно преодолеем эту напасть с минимальными потерями. Желаю Вам успехов."

Житель города Нафталан Афиг Мурадов: "Уважаемый господин Президент, сегодня весь мир находится перед испытанием. Коронавирусная инфекция стремительно распространяется по миру. В результате Ваших решительных поручений в стране всеми государственными органами осуществляется важная работа по предотвращению распространения вируса. Подготовленные социально-экономические пакеты, а также то, что с первых дней Вы держите в центре внимания работу врачей повышают нашу надежду в будущее. В стране уделяется большое внимание вопросам предотвращения распространения инфекции. Лица с риском заражения находятся под контролем. Мы - врачи уверены, что благодаря Вашей мудрости и заботливости мы освободимся от этого опасного вируса с минимальными потерями. Желаю здоровья Вам и Вашей семье. Да хранит Аллах Вас, наши государство и народ."

Житель Губинского района Техран Амирасланов: "Уважаемый господин Президент, в настоящее время мир борется с невидимым вирусом. Эта пандемия не обошла стороной и нашу страну. Конечно же, этот нежеланный "гость" когда-то покинет нас. Как Вы отмечаете, необходимо преодолеть это испытание с минимальными потерями. По Вашим неотложным поручениям и под серьезным контролем в нашей стране были предприняты и предпринимаются важные меры. Внимание о гражданах охватывает все уголки страны - все города, районы, села и поселки. Граждане являются свидетелями этих процессов и мы благодарим Вас за это. Господин Президент, помощь, оказываемая страдающим от пандемии малообеспеченным семьям и предпринимателям, заслуживает одобрения. От имени жителей нашего района благодарим Вас за все это. Предприниматели нашего района, в том числе и я воспользовались помощью, предоставленной Вами предпринимателям. Еще раз выражаю Вам признательность".

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