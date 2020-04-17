В Уголовный кодекс Азербайджана внесено около 200 изменений

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) внесено около 200 изменений в Уголовный кодекс страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на Милли Меджлис, на пленарном заседании обсужден вопрос о внесении около 200 изменений в Уголовный кодекс страны, которые затем путем голосования были приняты в первом чтении.

В вынесенном на обсуждение вопросе, в частности, предлагались: декриминализация ряда преступлений, исключение из Уголовного кодекса Азербайджана 10 составов преступлений, увеличение лимита ответственности за совершение 25 видов преступлений, установление оснований освобождения от уголовной ответственности за три вида преступления при условии примирения с потерпевшим и возмещения ущерба, применение альтернативных видов наказаний (штрафов, исправительных работы и ограничения свободы) кроме лишения свободы за 30 видов преступлений, а также смягчение наказаний за 60 видов преступлений (уменьшение размера штрафов и снижение сроков лишения свободы).

(Автор: Эльчин Мехдиев, Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)