Между Азербайджаном и Беларусью сформированы крепкие традиции двусторонних отношений - беларусский эксперт

БАКУ/Trend/ - Главный базис двусторонних отношений между Беларусью и Азербайджаном это открытость, доверие и дружба.

Об этом сказал Trend директор информационно-исследовательского учреждения "Центр изучения перспектив интеграции стран-участниц ЕАЭС", научный сотрудник Института изучения международных отношений пекинской Академии общественных наук Дмитрий Беляков.

Он напомнил, что дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой установлены 11 июня 1993 года: «Другими словами, уже более 27 лет тому назад, это достаточно большой срок, и наши отношения развиваются вполне успешно. За это время сформированы довольно крепкие традиции двусторонних отношений. Их главный базис, это открытость, доверие, дружба и что очень важно - взаимовыручка. С точки зрения межгосударственных документов наши связи скрепляет важнейшей из них - договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Азербайджаном от 2007 года, а также договор между нашими странами о социально экономическом сотрудничестве, который был подписан в 2015 году. Между нашими странами идет интенсивный политический диалог. Проведено 16 визитов на высшем уровне. Активное межгосударственное взаимодействие на высоком уровне гармонично дополняют развивающиеся межпарламентские связи. К примеру, в 2019 году состоялся визит в Беларусь председателя Милли Меджлиса Азербайджана Огтая Асадова. В том же году состоялся ответный визит председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко».

Также политолог считает очень важным показателем в отношениях двух стран торговлю: «Беларусь поставляет в Азербайджан тракторы, грузовики, сахар, молочные продукты, лекарства, вычислительные машины. Азербайджан экспортирует в Беларусь очень важные для страны продукты нефтехимии, а также изделия из алюминия, знаменитые вина, соки, фрукты, и, конечно же ткани».

Помимо прочего, по его словам, в гуманитарной сфере Азербайджан и Беларусь всемерно способствуют сохранению духовной и культурной близости наших народов: «Мы планомерно углубляем взаимодействие в научной, образовательной и культурной областях, в том числе в сфере высоких технологий, здравоохранения и туризма. Отмечу что в 2018-2019 гг в Беларуси училось 325 азербайджанских студентов, на данный момент - 291 студент. Иными словами, здесь есть большие возможности для развития сотрудничества».

По словам эксперта, необходимо реализовать полный экономический потенциал наших стран через увеличение объемов взаимной торговли: «В первую очередь это развитие кооперации в машиностроительном секторе, также в области строительства, сельского хозяйства, пищевой промышленности, ну и конечно же в инновационной сфере. Очень важно развитие взаимодействия между банковскими и финансовыми структурами, реализация совместных инвестиционных проектов. Беларусь значительным образом либерализирует свое инвестиционное законодательство и в активе достаточно много больших и интересных проектов для инвестиций. В первую очередь для азербайджанских инвестиций. Очень важно развивать прямое сотрудничество на уровне регионов и хозяйствующих субъектов. Также важно, на мой взгляд, укреплять сотрудничество в области транспортно - логистических коммуникаций, способствовать созданию благоприятных условий для осуществления транспортных операций. И самое главное, нужно расширять участие в инициативе экономического пояса «Шелкового пути» в международном коридоре Север-Юг и в других маршрутах. Беларусь в этом смысле является для Азербайджана своеобразными воротами на европейские рынки».

По его мнению, эффективности во взаимодействии, в том числе в торговой, экономической, культурной сферах между нашими республиками, придают крепкие дружеские отношения между Президентами Ильхамом Алиевым и Александром Лукашенко: «В 2018 году состоялся важнейший государственный визит лидера Азербайджана в Беларусь. По результатам визита было принято совместное заявление, в котором говорится, что отношения двух стран перешли на качественно новый уровень дружбы и сотрудничества, отвечающий реалиям 21 века. Это говорит о том, что у наших стран есть колоссальный потенциал сотрудничества. Кроме этого Беларусь и Азербайджан активно взаимодействуют в международных организациях. Наши страны поддерживают друг друга по всем вопросам. И эта поддержка, можно сказать, носит естественный характер, без обсуждений, консультаций и согласований. Это очень высокий доверительный уровень отношений в первую очередь лидеров наших стран».

Политолог отметил, что Азербайджан является важным покупателем беларусской военной техники: «Наше военно-техническое сотрудничество длится уже более 15 лет. Долгое время Азербайджан был одним из основных покупателей минской военной техники. Напомню, что в 2018 году был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным военно - промышленным комитетом Беларуси и министерством обороны Азербайджана. Отмечу, что важнейшим направлением сотрудничества в военной сфере я считаю именно модернизацию вооружений».

В заключение Беляков подчеркнул, что можно и нужно делать намного больше в нашем двустороннем сотрудничестве во всех сферах, начиная с экономики и заканчивая культурой. Он предлагает создать структуру, занимающуюся информационно-аналитическим обеспечением взаимодействия между Беларусью и Азербайджаном, а также проводить совместные форумы по различным вопросам.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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