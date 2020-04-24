Самед Сеидов: Отношение Мнацаканяна к заявлению главы МИД РФ по карабахскому конфликту - очередная провокация (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Отношение министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна к заявлению, озвученному министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по переговорам, проводимым по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, во время видеоконференции 21 апреля, является очередной провокацией.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, сообщает в пятницу Trend.

Сеидов отметил, что это не первая провокация Армении: «Надо сделать так, чтобы это было их последней провокацией. Международные организации знают, что Армения будет делать все для сохранения статус-кво. Они совершили все преступления против человечности ради того, чтобы была продолжена оккупация земель и сохранен статус-кво».

Глава комитета подчеркнул, что вся ответственность за нарушение переговорного процесса лежит на Армении: «Минская группа ОБСЕ выразила свое отношение к этому. Президент Азербайджана открыто заявил о своей позиции: «Карабах – это Азербайджан!». Президент Ильхам Алиев продемонстрировал лживость армян на международной арене. Ни одна международная организация не признала т.н. «выборы», проведенные на оккупированных азербайджанских землях. Очередная попытка Армении организовать переговоры в трехстороннем формате. На Мюнхенской конференции по безопасности Президент Ильхам Алиев вескими аргументами положил конец этой попытке Армении».