Самед Сеидов: Отношение Мнацаканяна к заявлению главы МИД РФ по карабахскому конфликту - очередная провокация (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Отношение министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна к заявлению, озвученному главой МИД России Сергеем Лавровым по переговорам, проводимым по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, во время видеоконференции 21 апреля, является очередной провокацией.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, сообщает в пятницу Trend.

Сеидов отметил, что это не первая провокация Армении: "Надо сделать так, чтобы это было их последней провокацией. Международные организации знают, что Армения будет делать все для сохранения статус-кво. Они совершили все преступления против человечности ради того, чтобы была продолжена оккупация земель и сохранен статус-кво".

Глава комитета подчеркнул, что вся ответственность за нарушение переговорного процесса лежит на Армении: "Минская группа ОБСЕ выразила свое отношение к этому. Президент Азербайджана открыто заявил о своей позиции: "Карабах – это Азербайджан!". Президент Ильхам Алиев продемонстрировал лживость армян на международной арене. Ни одна международная организация не признала т.н. "выборы", проведенные на оккупированных азербайджанских землях. Очередная попытка Армении организовать переговоры в трехстороннем формате. На Мюнхенской конференции по безопасности Президент Ильхам Алиев вескими аргументами положил конец этой попытке Армении".

Сеидов предложил проводить в парламентских комитетах слушания на тему урегулирования нагорно-карабахского конфликта, приглашая на них представителей МИД.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что предложение главы комитета будет учтено.

Напомним, что ранее, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что резолюции Совета безопасности ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, конечно же, известные документы: «Они принимались в разгар боевых действий, и предполагали, прежде всего, полную остановку боевых действий и переход к мирному урегулированию. В них подтверждалась территориальная целостность Азербайджанской Республики. Но в них же содержалось требование остановить войну и перейти к переговорам. С тех пор к переговорам приступали не раз. Были договоренности о разных форматах, в том числе от 2001 года. Сейчас уже устоялся формат переговоров: Баку, Ереван, Минская группа в лице трех сопредседателей и представитель действующего председателя ОБСЕ. Формат полезный и хороший. Именно в нем воплотилось то самое требование Совбеза ООН о том, что нужно прекратить войну и начать договариваться».

Глава МИД РФ добавил, что есть Мадридские принципы и документы, которые готовились Россией в 2010-2011 годах, в том числе так называемый Казанский документ, и есть проекты, которые год назад, в апреле прошлого года в Москве, на встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей были распространены и сейчас активно обсуждаются: "Эти документы предполагают продвижение в вопросе урегулирования на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. Так что, я убежден, что решение о подписании этих документов станет важнейшим шагом в выполнении резолюций Совбеза ООН, которые предусматривали прекращение войны и начало переговоров. Договариваться начали, теперь нужно договориться. Именно этого мы и добиваемся как сопредседатели Минской группы ОБСЕ".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)