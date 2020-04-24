Азербайджан по борьбе с распространением коронавируса предпринял взвешенные меры - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан по борьбе с распространением коронавируса предпринял взвешенные меры.

Об этом сказал Trend профессор Национального исследовательского университета ВШЭ РФ Андрей Быстрицкий.

По словам профессора, Россия и Азербайджан смогут достойно выйти из данной ситуации: «Каждая страна выбирает собственный путь борьбы с инфекцией и оценивать результаты можно будет лишь после пандемии, от которого и будет зависеть масштаб проблем в период постпандемии. Основной вопрос заключается в сохранении баланса карантинных мер и мер по поддержке экономики, что позволит им выйти из ситуации с меньшим ущербом. Меры, предпринимаемые Азербайджаном и Россией, положительно оцениваются гражданами».

Говоря о последствиях пандемии, эксперт отметил, что радикальные изменения вряд ли будут, однако глобальный экономический кризис точно продолжится: «Масштаб кризиса трудно представить. Но очевидно, что общее снижение уровня жизни – неизбежно. Происходит переоценка ценностей в рамках отношений населения и властей многих стран. Последует анализ текущего социального и политического устройства этих государств».

Эксперт также считает, что перераспределение финансов происходило и до пандемии, которая только подстегнула это процесс: «Дело в том, что возможно возникновение общемирового «плана Маршала», при котором более богатые страны станут еще более богатыми через субсидирование восстановления. Упомянутый план необходим, но вопрос, как и кем он будет управляться. Если более или менее коллективно, то диверсификация мирового капитала будет идти прежним чередом к всеобщему благу».

К тому же, по его мнению, коронавирус изменит отношения между странами: «С одной стороны кооперация и солидарность, с другой – самоизоляция и разрушение глобализации. Каким путем пойдет мир, сложно сказать. Сегодня, кажется, что побеждает изоляция, которая ставит под вопрос взаимодействия стран мира».

Что касается искусственного интеллекта, то профессор считает, что пандемия едва ли поможет его развитию, так как до него просто руки не дойдут: «Это слишком отдаленный вопрос. Нет ни малейших указаний на то, что искусственный интеллект в состоянии создать вакцину против коронавируса, или же разобраться в природе его возникновения и распространения».

В заключении он подчеркнул, что скорее всего мир войдет в прежнее русло, но это будет долгий процесс, так как преодолеть глобальный кризис быстро невозможно.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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