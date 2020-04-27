ВМС Азербайджана приступили к тактическим учениям (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2020-й год, военно-морские силы Азербайджана приступили к тактическим учениям.
Как сообщили в понедельник Trend в минобороны, основными целями проведения учений являются защита энергетической инфраструктуры в зоне операций Каспийского моря, планирование и проведение боевых операций во взаимодействии с корабельными тактическими группами, а также совершенствование умений командиров, штабов и личного состава.
К учениям, проводимым в три этапа, привлечены более 20 кораблей и катеров, два вертолета, а также до 700 человек личного состава.
Лента новостей
Обвинения в связи с т.н. «геноцидом армян» направлены на достижение политических целей путем фальсификации истории – Тюркский совет
Совокупный уставной капитал ведущих страховых компаний Азербайджана составляет около 200 млн манатов
Азербайджан располагает всеми возможностями для достойного отражения негативных тенденций - председатель AMFA
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении строительных работ на таможенном посту «Ханоба»
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции автодороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур»