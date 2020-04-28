Фонд Гейдара Алиева доставит наборы с продовольствием 200 тысячам семей (ВИДЕО)

Политика 28 апреля 2020 23:53 (UTC+04:00)
Фонд Гейдара Алиева доставит наборы с продовольствием 200 тысячам семей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается социальный проект «Вместе мы сила!», реализуемый Фондом Гейдара Алиева в период особого карантинного режима, объявленного в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Trend, в рамках проекта 28 апреля волонтеры общественного объединения Фонда по региональному развитию раздадут наборы с продовольствием малоимущим и другим семьям уязвимой категории в Баку, Гяндже, Лянкяране, Масаллы и Джалилабаде.

Продуктовые наборы были доставлены по адресам на основании обращений в портал "bizbirlikdegucluyuk.az", запущенным в рамках проекта.

Отметим, что целью портала является объединение малообеспеченных и других семей из уязвимой категории и тех, кто хочет помочь им во время карантинного режима в виртуальном пространстве, а также расширить гражданскую солидарность.

На данный момент на портал поступило более 200 000 заявок. В настоящее время регистрация обращений граждан на портале приостановлена. Если на портал поступят дополнительные пожертвования, регистрация будет восстановлена.

В настоящее время ведутся работы по анализу обращений и доставке наборов по адресам.

На сегодняшний день наборы с продовольствием были доставлены более чем 100 000 семей в столице и регионах с участием волонтеров общественного объединения регионального развития. Волонтеры также информируют граждан о своевременных и превентивных мерах, принимаемых государством в борьбе с пандемией, правилах личной гигиены, важности социальной изоляции и распространяют просветительные материалы.

Главным донором проекта является Фонд Гейдара Алиева, а основным партнером - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR), а также ООО Pasha Holding.

На сегодняшний день проект реализуется исполнительной властью города Баку, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана, группой компаний Yeni Hayat, сетью магазинов Kontakt Home, ООО "Кристалл Абшерон", ООО "Plane Construction", ООО "FAB Paint and Chemical Industry", компанией "Tekfen", ООО "Azəralüminium", жилищно-строительным кооперативом "Fortis", ООО "Leading Supply Solutions" и ООО "Improtex".

ОАО "Аграрные закупки и снабжение" поддерживает хранение наборов в особых условиях перед их доставкой и раздачей в регионы, а ООО "Azərpoçt" осуществляет их доставку семьям.

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