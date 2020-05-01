У Азербайджана есть все возможности и потенциал, чтобы стать лидером четвертой промышленной революции - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - У Азербайджана есть все возможности и потенциал для того, чтобы стать лидером четвертой промышленной революции.

Об этом сказал Trend вице-президент Арктической общественной академии наук, член-корреспондент РАЕН, кандидат технических наук, доцент Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России Арсений Митько.

Эксперт отметил, что переход к новому этапу развития осуществляется в результате революционных преобразований, обусловленных исчерпанием возможностей существующих моделей развития и наличием новых, принимаемых элитами и/или большинством населения: «В последнее время повышенное внимание уделяется развитию информационного пространства (информационное общество, цифровая экономика, робототехника и т. д.) на основе информационно-коммуникационных технологий, получивших свое бурное развитие в настоящее время. Высокие темпы развития этого направления позволили говорить о Четвертой промышленной революции. Не обсуждая правомерности этого утверждения, отметим, что это, безусловно, важнейшее направление, необходимость развития которого прямо вытекает из теории постиндустриального общества. Современные результаты и технологические разработки в области информационных технологий позволяют не только создавать принципиально новые виды продукции, но и кардинально пересмотреть подходы к организации всей системы жизнедеятельности человека, развитию общества, управлению экономическими, политическими и производственными процессами и т. д. Действительно, современные информационные технологии открывают возможности, ещё не до конца осознанные человечеством. Поэтому опасно абсолютизировать эти возможности и тем более выпускать развитие этих технологий из-под общественного и государственного контроля. Теория развития информационного пространства и первые практические шаги в этом направлении были описаны в работах Клода Шеннона, Норберта Винера, Джона фон Неймана, Алана Тьюринга, Андрея Колмогорова, Никиты Моисеева и других».

По его словам, одной из ключевых проблем, требующих своего решения при переходе к постиндустриальному обществу, является создание эффективного благоприятного технологического пространства как среды обитания человека: «Новая энергетика и информационное пространство составят технологическую базу грядущего постиндустриального общества. Можно утверждать, что интенсивное развитие получат работы по созданию искусственного интеллекта, медицинских и биологических технологий, поскольку именно эти сферы являются ключевыми в обеспечении жизнедеятельности человека. Таким образом, технологический каркас будущего составят энергетика, информация, биология, медицина, искусственный интеллект. Интенсивное технологическое развитие привело к формированию технологического пространства, которое частично замещает природную среду обитания человека. Это особенно проявляется в больших городах, современных квартирах и рабочих помещениях, где человек проводит основную часть своего времени. В обычной жизни городской житель окружен многочисленными техническими устройствами и системами, которые, с одной стороны, обеспечивают рост качества жизни, а с другой — отделяют человека от природы. И этот барьер все время увеличивается».

Митько считает, что у Азербайджана есть все возможности и потенциал для того, чтобы стать лидером в четвертой промышленной революции: «Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годы». Четвертая промышленная революция (ряд учёных называют это VI технологическим укладом), основана на четырех группах новых технологических систем, обладающих потенциалом экспотенциального теста (N - нано-, B - био-, I - информационно-коммуникационные, C - когнитивные технологии). Значительные трудности, с которыми в ходе происходящего кризиса столкнулись люди, организации и общества, ускоряют Четвертую промышленную революцию, размывая границы между реальным, цифровым и биологическим мирами. Нынешнее чрезвычайное положение вынуждает нас признать необходимость структурных изменений нашего взаимодействия с окружающей средой и нашего поведения как глобального сообщества. В настоящее время происходит не только формирование VI технологического уклада, но и переход к сетевой модели развития мировой экономики, специфической чертой, которой является виртуализация. Это объективная реальность нашего времени, к которой вынуждены адаптироваться все страны, принимая ее как данность, сосуществуя в едином цифровом пространстве. В качестве гипотезы выступает предположение о необходимости применения технологии блокчейн для повышения эффективности функционирования предприятий нефтегазового сектора, формирующего значительную часть доходов государственного бюджета, более 50% которых представляют перечисления от Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики. В 2013 г. Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал указ о расширении электронных услуг и утверждении «Положения о портале «Электронное правительство», согласно которому был разработан проект «Государственной программы по развитию «Электронного правительства» и расширению электронных услуг в государственных органах в 2013-2015 годах». Сейчас e-услуги используются министерством по налогам, министерством труда и социальной защиты населения, министерством транспорта, связи и высоких технологий, министерством образования, Центральной избирательной комиссией. Анализ современного состояния и перспектив развития электронного правительства как элемента цифровой экономики Азербайджана позволяет делать выводы о необходимости: дальнейшего развития ИКТ как приоритетной отрасли в целях обеспечения устойчивого развития страны; увеличения использования ИКТ в реальных секторах экономики; усиления конкурентоспособного экономического потенциала экспортной направленности в области ИКТ; расширения применения ИКТ на всех уровнях государственного управления и в органах местного самоуправления и др. В качестве примеров успешных национальных компаний в сфере ИКТ можно привести такие, как Simbrella, Sinam, Ultra. Развитие Азербайджана, как, собственно, любого другого государства в настоящее время, должно базироваться на факторах внутреннего характера, имеющих эндогенную природу формирования; прежде всего, это экономически сильный государственный сектор и развитый предпринимательский сектор. Роль и значение современного государственного сектора определяются необходимостью реализации следующих новых функций:

• формирование предложения и спроса на новые, инновационные блага и технологии, адекватные требованиям инновационной экономики;

• стимулирование частного сектора на обновление выпуска продукции, совершенствование технологий;

• создание новых знаний, их диффузия в частный сектор, коммерциализация, предоставление частному сектору информации о состоянии мировой конъюнктуры, лицензий, опыта заключения договоров, создание новых рынков инновационной продукции.

Важной составляющей также является обеспечение информационной безопасности информационных и инновационных технологий, которая обеспечивает доверие общества к цифровой экономике».

Одной из наиболее продвинутых стран с точки зрения цифровой экономики, по мнению эксперта, является Сингапур: «Прежде всего, за счет значительной вовлеченности правительства в вопросы цифровизации экономики. Информационные технологии активно внедряются во всех отраслях, все государственные услуги переведены в электронный формат, сингапурская система образования активно использует онлайн-обучение и т.д. Другой яркий пример развитой цифровой экономики – США, которые очень продвинуты с точки зрения благоприятной деловой и инновационной среды и, как следствие, имеют самый развитый ИКТ-сектор».

В заключение эксперт подчеркнул, что цифровой можно назвать компанию, которая стремится перенести большинство бизнес-процессов в режим онлайн: «Это управление, контроль и анализ всех основных бизнес-процессов компании в режиме онлайн – согласование договоров, бухгалтерский учет, логистические процессы, регистрация сделок, закупки, обучение персонала, мониторинг взаимоотношений с партнерами и клиентами, техническая поддержка и многое другое. Кроме информационных систем необходимо внедрить соответствующую культуру в компании. И это в комплексе делает компанию «цифровой», обеспечивает ее эффективность, продуктивность и потенциал роста бизнеса – остро необходимые сейчас конкурентные преимущества. Мы относим свою компанию к цифровым, однако нам есть ещё куда расти в этом направлении».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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