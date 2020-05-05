Вячеслав Фетисов: Президент Ильхам Алиев делает все для того, чтобы страна с минимальными потерями вышла из этой непростой ситуации (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Депутат Государственной думы Федерального собрания России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов в своем видеообращении Trend поддержал Азербайджан и Россию в борьбе с пандемией коронавируса.

Вячеслав Фетисов неоднократно посещал нашу страну и всегда отмечал высокий уровень развития во всех сферах.

"Дорогие друзья! Мир переживает беспрецедентную ситуацию с последствиями, которые коснутся каждого человека, живущего на планете. Правительства делают все для того, чтобы минимизировать все неудобства, связанные с социальной самоизоляцией. На первый план вышли герои нашего времени – врачи, спасатели, пожарные, полицейские, социальные работники, волонтеры. Мы все должны сделать, чтобы поддерживать друг друга, вместе пережить это непростое время. Только таким образом мы сможем справиться с этой бедой", - отметил он.

Легендарный спортсмен и международный деятель высоко оценил деятельность Президента Ильхама Алиева в борьбе с предотвращением массового распространения коронавируса в стране.

"Уверен, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев делает все для того, чтобы страна и народ с минимальными потерями вышли из этой непростой ситуации. С удовольствием буду ждать возможности приехать в Баку, один из самых красивейших городов мира, и за праздничным гостеприимным столом поднять тост в вашу честь. Для меня сегодня огромная честь и радость поздравить нас с общим праздником 75-летием Великой победы в Великой Отечественной войне. Мы сделаем все, чтобы наша общая победа жила в веках. Берегите себя", - добавил Фетисов.

(Автор: Вугар Иманов)