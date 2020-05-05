Эльмар Мамедъяров принял нового посла Узбекистана (ФОТО)

Политика 5 мая 2020 16:37 (UTC+04:00)
Эльмар Мамедъяров принял нового посла Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Узбекистана Бахрома Ашрафханова, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.
Посол вручил копию верительной грамоты министру Эльмару Мамедъярову.

Стороны выразили удовлетворение развитием отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, отметили важность дальнейшего развития сотрудничества в торговой и транспортной сферах.

Подчеркнув необходимость взаимной поддержки и сотрудничества между странами в контексте борьбы с пандемией, стороны обменялись мнениями по осуществлению мер, стоящих в повестке двустороннего сотрудничества в постпандемический период. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных отношений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Эльмар Мамедъяров принял нового посла Узбекистана (ФОТО) - Gallery Image
Эльмар Мамедъяров принял нового посла Узбекистана (ФОТО) - Gallery Image
Эльмар Мамедъяров принял нового посла Узбекистана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльмар Мамедъяров принял нового посла Узбекистана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Филипп Киркоров назвал народного артиста Азербайджана братом-близнецом
Филипп Киркоров назвал народного артиста Азербайджана братом-близнецом
Оказывается, герои любимых фильмов тоже были на карантине! Увлекательные заметки Хакимова (ФОТО)
Оказывается, герои любимых фильмов тоже были на карантине! Увлекательные заметки Хакимова (ФОТО)
Азербайджанcкие дети в соцсетях отмечают Международный день танца (ВИДЕО)
Азербайджанcкие дети в соцсетях отмечают Международный день танца (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Узбекистан провел переговоры со специальным послаником ЕС по Афганистану Узбекистан 16:56
Обнародовано число иностранцев, получивших статус "Эксперта по азербайджанскому туризму" Экономика 16:50
В январе-марте сократилось число поездок с целью трудоустройства из Турции в Россию Турция 16:48
Туркмено-турецкий банк предлагает частному сектору Туркменистана производственные кредиты Бизнес 16:46
Saudi Aramco перенесла публикацию графика июньских экспортных цен на 6 мая Энергетика 16:39
Президенту пишут: Ваши решительные шаги в борьбе с пандемией еще больше увеличили любовь и доверие народа к Вам Политика 16:37
Эльмар Мамедъяров принял нового посла Узбекистана (ФОТО) Политика 16:37
В Азербайджане 16 страховщиков увеличили сбор премий в I кв. 2020 г. Экономика 16:32
Управление образования города Баку приостанавливает прием граждан до 31 мая Общество 16:26
На газоконденсатном месторождении "Умид" дан старт бурению новой скважины (ФОТО) Энергетика 16:25
TƏBİB о профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в сфере туризма и отелей Общество 16:24
Мыслите позитивно и будьте здоровы! - Чинара Ализаде из Польши обратилась к соотечественникам (ВИДЕО) Культура 16:18
Европейский Союз продолжит тесное сотрудничество с Грузией после кризиса Грузия 16:08
В Азербайджане увеличится производство пластиковых и стекловолоконных труб Бизнес 15:57
Власти Великобритании могут выделить дополнительные $66 млн на подготовку к ОИ Европа 15:55
Определен лидер на рынке операционных систем Азербайджана ИКТ 15:44
За инцидент перед зданием Билясуварской ИВ задержаны 7 человек Происшествия 15:39
Минобразования Азербайджана временно приостановил прием граждан Общество 15:37
Каким будет мир после пандемии коронавируса - глазами Мехрибан Эфенди (ВИДЕО) Культура 15:36
ООО Azərpambıq ASK продолжает деятельность в период особого режима карантина Экономика 15:31
В ЕС не исключают возобновления внутреннего туризма летом Европа 15:25
Госагентство огласило сроки сдачи в эксплуатацию первой платной автомагистрали Азербайджан-Россия Транспорт 15:24
В ВОЗ не удивлены новости о первом случае коронавируса во Франции в декабре Европа 15:19
В Узбекистане ввели новую систему оценки социально-экономического развития регионов Узбекистан 15:17
Предприятие Нахчывана увеличит ассортимент бакалейной продукции Бизнес 15:13
В Азербайджане свыше 7300 человек получили единовременную материальную помощь по случаю 75-летия Дня Победы Общество 15:11
В Азербайджане за финансовой поддержкой обратились более 100 тыс. налогоплательщиков - минэкономики Экономика 15:04
Минэкологии Азербайджана предупреждает население о резкой смене погодных условий Общество 15:03
Производственная компания в Нахчыване о разработке новой линейки молочных изделий в текущем году Бизнес 15:02
В Total заявили, что спрос на нефть остается ниже предложения, несмотря на сделку ОПЕК+ Энергетика 15:01
Chrome остается самым популярным браузером в Азербайджане ИКТ 14:56
Германский институт предупредил о второй и третьей волнах распространения коронавируса Европа 14:49
В Азербайджане обнародован график школьных телеуроков на шестое мая Общество 14:47
В Азербайджане организован специальный авиарейс для жителей Украины В мире 14:47
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане превысил $62 млн Финансы 14:40
По подозрению в получении взятки задержаны два сотрудника Государственной налоговой службы Азербайджана (ВИДЕО) Общество 14:31
В Узбекистане за прошедшую ночь не было зарегистрировано случаев заражения коронавирусом Узбекистан 14:21
Азербайджанский герой, заслуживший право идти впереди президента Франции. Невероятная история "капитана рейха"! (ФОТО) Социум 14:21
ТОП-12 архитектурных зданий от Бахрама Багирзаде (ФОТО) Культура 14:20
У Азербайджана довольно большой потенциал для того, чтобы стать лидером в эпоху четвертой промышленной революции - российский эксперт Политика 14:20
В Азербайджане резко возросло число обращений в call-center минэкономики Экономика 14:19
Нефтегазовая компания Казахстана закупит насосы Тендеры 14:17
Бакинский домашний натюрморт. Время насладиться прекрасным! (ВИДЕО) Культура 14:14
В ЕС заявили, что каждую неделю обсуждают вопрос открытия внешних границ Европа 14:10
Регистрация учителей на портале "Виртуальной школы" не является обязательной - минобразования Азербайджана Общество 14:08
Синдзо Абэ осудил наращивание санкций США против Ирана в период пандемии Политика 14:07
Эхо любви в честь юбилея Победы! Азербайджанка представила клип на хит Анны Герман (ВИДЕО) Культура 13:56
Завтра вечером в Баку возможен дождь Общество 13:42
Расим Мусабеков: Саммит Движения неприсоединения показал, что Азербайджан чрезвычайно серьезно и ответственно относится к международным обязательствам Политика 13:40
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством и ремонтом образовательных учреждений в Баку и его поселках Политика 13:36
PASHA Bank раскрыл основные направления своей стратегии Финансы 13:34
Туркменистан выступил за восстановление энергопоставок на мировые рынки Энергетика 13:31
В Азербайджане сокращается срок оказания адресной соцпомощи Общество 13:22
Названы лидеры на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 13:22
Агентство аграрного кредитования и развития об эффективности микрокредитования в Азербайджане (Интервью) Экономика 13:18
Узбекистан активно расширяет торговоэкономическое сотрудничество с Россией Бизнес 13:15
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 185 человек Европа 13:15
Парламент Азербайджана во втором чтении утвердил временный налоговый режим Политика 13:15
В Азербайджане изменен подсчет ставок соцстрахования для объектов предпринимательства Экономика 12:59
Азербайджан снизил ставки госпошлины за ряд консульских операций Политика 12:58
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Италией Политика 12:55
Сиявуш Новрузов: Али Керимли - политический спекулянт Политика 12:43
Азербайджан присоединился к ряду международных документов Политика 12:39
ЕС поддерживает заявку Узбекистана на членство в ВТО Экономика 12:36
Google остается самой популярной поисковой системой в Азербайджане ИКТ 12:33
Еще 6 студентов Бакинской Высшей Школы Нефти были приняты на работу без дипломов Общество 12:31
"Белавиа" выполнит разовый рейс в Баку Экономика 12:28
AccessBank объявляет тендер на закупку годового абонемента для Плана оценки MS Navision Тендеры 12:28
20 GB + Безлимитный интернет ночью и утром от Bakcell Общество 12:25
Проверена боеспособность вооружения и военной техники воинских частей Азербайджана в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:24
В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении еще 8 представителей ИВ (ВИДЕО) Происшествия 12:18
В июне в Хачмазе сдадут в эксплуатацию реабилитационный центр для лиц с инвалидностью Общество 12:17
Атомная нацкомпания Казахстана начнет поставки урана в Аргентину Энергетика 12:11
В Грузии самыми продаваемыми являются квартиры средней площади Бизнес 12:10
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 12:06
В Казахстане отмечен рост цен на мясо Бизнес 12:05
Австралия и Новая Зеландия намерены открыть единую безопасную зону для поездок Другие страны 12:00
Сахиба Гафарова: Видеоконференция Движения неприсоединения – это показатель авторитета Азербайджана на международной арене Политика 11:59
Equinor отложила бурение на перспективной структуре «Айпара» в Азербайджане Энергетика 11:56
В Узбекистане вырос объем ипотечных кредитов Финансы 11:51
Президент Туркменистана призвал наладить партнерство между Движением неприсоединения и ВОЗ Туркменистан 11:48
Музыканты исполнили ''Времена года'' Вивальди на таре, кяманче и каноне (ВИДЕО) Культура 11:47
Цены на квартиры в Грузии выросли Бизнес 11:46
Судьи ряда судов Азербайджана освобождены от занимаемых должностей Политика 11:46
Назначены новые судьи Бакинского Апелляционного суда Политика 11:45
Влияние пандемии на инвестиционные доходы страховщиков - АСА Экономика 11:43
Назначены судьи Верховного суда Азербайджана Политика 11:42
Частным компаниям запрещено проводить дезинфекцию от коронавируса – Бакинский центр дезинфекции Общество 11:41
Сиявуш Новрузов: В Азербайджане наряду с другими структурами проведены серьезные реформы и в судебной системе Политика 11:40
Расширены полномочия Агентства аграрного кредитования и развития Азербайджана Экономика 11:27
В Казахстане запланирована реализация тысяч инфраструктурных проектов Бизнес 11:24
Цена нефти Brent поднялась выше $29 Энергетика 11:23
Facebook продолжает лидировать среди соцсетей в Азербайджане ИКТ 11:19
Узбекистан планирует увеличить количество современных теплиц в стране Бизнес 11:15
Ассоциация банков Азербайджана подготовила обучающие материалы по использованию банковских услуг Финансы 11:13
В Узбекистане снижается курс доллара Финансы 11:06
Из Баку во Франкфурт будет организован чартерный рейс Политика 11:05
Аналитики отмечают глобальное снижение поставок мобильных гаджетов ИКТ 11:05
Погранслужба: Пресечена попытка ввоза в Азербайджан 115 кг наркотиков и огнестрельного оружия (ФОТО) Происшествия 11:04
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 2619 Армения 11:01
Все новости