Хикмет Гаджиев: Деструктивной риторикой и провокационными шагами военно-политическое руководство Армении ставит под вопрос процесс переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Деструктивной риторикой и провокационными шагами военно-политическое руководство Армении ставит под вопрос процесс переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом во вторник сказал в интервью Trend помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

- Со стороны МИД Армении даются искажающие процесс поэтапного урегулирования конфликта и противоречивые заявления. Что бы вы сказали об этом?

-То, что процесс переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, идущий при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, основан на поэтапном урегулировании известно всем. В зявлениях стран-сопредседателей Минской группы на различных уровнях, в том числе на уровне глав государств неоднократно говорилось о неприемлемости статуса-кво и о плане поэтапного урегулирования конфликта. Армения, как и каждый раз, чтобы обмануть общественности страны, выступает с безосновательными претензиями. Разрешение конфликта на основе пакетной формулы не является предметом обсуждения. Своей деструктивной риторикой и провокационными шагами военно-политическое руководство Армении ставит под вопрос процесс переговоров, проводимый сегодня при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Конфликт должен быть и будет урегулирован в соответствии с Конституцией Азербайджана, известными резолюциями Совбеза ООН и Хельсинским заключительным актом в рамках территориальной целостности Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не может быть предметом обсуждения. Министр иностранных дел Армении или любое другое лицо не может выдвигать суждения о территориальной целостности и суверенных территориях Азербайджана. Как отмечалось со стороны Президента Ильхама Алиева, конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана. «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак».

Первый и самый важный шаг в поэтапном урегулировании конфликта — это вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, и обеспечение права азербайджанских вынужденных переселенцев на безопасное возвращение на свои родные земли.

В случае продолжения агрессивной политики Армении достичь продвижения в урегулировании конфликта невозможно. Оккупация Арменией части территорий Азербайджана, как и всякая оккупация, носит временный характер. Армения наконец должна это понять.

- Территориальную целостность Азербайджана признает и поддерживает вся международная общественность. Отношение международной общественности к незаконным «выборам», организованным на оккупированных территориях Азербайджана, вновь продемонстрировало это.

- В первую очередь хочу отметить, что территориальная целостность Азербайджанской Республики закреплена в Конституции Азербайджана. Территориальную целостность Азербайджана и его суверенитет признает и поддерживает вся международная общественность. В контексте урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана закреплена и подтверждена во многих международных политико-правовых документах, включая и резолюции Совета безопасности ООН №№ 822, 853, 874 и 884. Резолюции Совбеза ООН вновь подтверждают территориальную целостность Азербайджана, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, решительно осуждают применение силы против Азербайджана и требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

Позиция международного сообщества в отношении к незаконным «выборам», организованным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, вновь показала, что ситуация, возникшая в результате оккупации, военной агрессии и кровавой этнической чистки никогда не может быть признана. Эти незаконные «выборы» были отвергнуты ОБСЕ, Евросоюзом, Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, Тюркским советом и другими международными институтами, а также отдельными государствами, была выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности в своем заявлении первого мая вновь разъяснил позицию ЕС, по поддержке территориальной целостности Азербайджана.

- По-видимому, Армения, видя безысходность ситуации, выступает с разными противоречивыми идеями, ставит в качестве условий вопросы статуса и безопасности. Часто в политическую повестку дня Армении также входит Апрельские бои.

- Со стороны Армении вновь звучат противоречивые и опровергающие друг друга идеи. Как мы уже отмечали, позиция Азербайджана в отношении урегулирования конфликта однозначна, решительна и последовательна.

Политическое руководство Армении выступало с претензиями об участии незаконного режима в переговорах, и будто бы о смене формата переговоров. Формат переговоров не может быть изменен, и будучи государством, оккупировавшим часть территорий Азербайджана, Армения является стороной конфликта, несущей политико-правовую ответственность. В результате Армения была вынуждена продолжить участие в переговорах в существующем формате.

Последнее избирательное шоу, организованное на оккупированных территориях Азербайджана, вновь показало, что само провозглашенный режим не что иное, как криминальная организация, и составная часть межклановой войны в Армении. Связывать созданный в результате кровавой этнической чистки незаконный криминальный режим с правом на самоопределение самое настоящее политическое лицемерие.

Армения, подвергшая кровавой этнической чистке свыше миллиона азербайджанцев, не имеет даже морального права говорить о безопасности. А самым большим источником опасности для региона является именно агрессивная политика Армении и присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана.

В апреле 2016 года с целью обеспечения безопасности азербайджанского населения в условиях военных провокаций армянских подразделений ВС Азербайджана осуществили мероприятия контрнаступательного характера. В результате искусственно созданный миф об армии Армении был полностью разгромлен. Расследования, проведенные армии Армении, а также увольнение генералов высокого ранга после Апрельских боев были признанием поражения. Азербайджанская Республика, на основании Устава ООН и Конституции Азербайджана, оставляет за собой право на обеспечение своей территориальной целостности и суверенитета в любое время. Ответственность за это полностью ложится на Армению.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)