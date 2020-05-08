Баку чтит память героев ВОВ и заботится о ветеранах - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Баку чтит память героев Великой Отечественной войны и заботится о ветеранах.

Об этом сказал Trend военно-политический аналитик, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский.

Профессор отметил, что в отличие от руководства Армении, которое мало того, что продолжает делать недопустимые попытки по реабилитации и героизации нацизма в лице Гарегина Нжде, так еще и делает все возможное для избежания выплат ветеранам в честь 75-летия Великой Победы, Азербайджан не намерен менять своего отношения к истории и ценностям: «Есть лозунги, не подкрепленные делами и есть дела, подкрепленные общей идеей Великой Победы, которую некоторые страны так и пытаются убрать из истории. В отличие от Еревана, Баку чтит память героев и заботится о ветеранах. Об этом говорит распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об оказании единовременной материальной помощи участникам Великой отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших, лицам, награжденным орденами и медалями. Что касается Армении, то зная представителей правительства этой страны (в основном, "соросят") иного отношения к ВОВ от них и не стоило ожидать».

Политолог напомнил, что Азербайджанская Советская Социалистическая Республика вступила в Великую Отечественную войну вместе со всем Советским Союзом 22 июня 1941 года: «В Великой Отечественной войне 250 тысяч воинов-азербайджанцев погибли на полях сражений, свыше 400 тысяч азербайджанцев были награждены боевыми орденами и медалями. На территории Азербайджана было создано 87 батальонов, 1 123 отряда самообороны, были сформированы 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, с боями прошедшие от предгорьев Кавказа до Прибалтики, Восточной Европы и Берлина. Как писал маршал Жуков в книге "Воспоминания и размышления": "Среди первых, ворвавшихся в Берлин с востока была 416-я дивизия: командир - Д.М. Сызранов, начальник политотдела - полковник Р.А. Меджидов". В годы войны Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов (свыше 70% общего объема, производимого в тот период в СССР). Опять же маршал Советского Союза Георгий Жуков писал: «Нефтяники Баку давали фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества и для быстрой победы над врагом"".

В настоящее время в связи с 75-летием Великой Победы, согласно словам эксперта, активизировались попытки фальсификации роли СССР и во Второй мировой войне: "Но необходимо отметить, что попытки эти были всегда и начались они еще до того, как в Берлине отгремели последние залпы советских орудий. Основной причиной фальсификаций является то, что большинство европейских стран либо были союзниками нацизма, либо не оказали фашистской агрессии достаточного сопротивления. А правящие круги этих стран в разное время активно сотрудничали с нацистами. Вспомним хотя бы пресловутую политику «умиротворения» 30-х годов".

Тиханский считает, что фальсификация итогов Второй мировой войны на Западе идет по следующим направлениям:

- Утверждается, что СССР и Германия несут одинаковую ответственность за развязывание войны. В этой связи упоминаются т.н. "пакт Молотова-Риббентропа" и секретные протоколы к нему;

- Считается, что якобы коммунизм и нацизм были тоталитарными идеологиями, поэтому нет большой разницы, какая из них победила;

- Умаляется вклад Красной Армии в общую победу над фашизмом. Выдвигается тезис, что без помощи западных союзников СССР был бы разгромлен;

- Замалчивается ход боевых действий на советско-германском фронте, и выпячиваются победы англосаксов, в основном битвы при Эль-Аламейне и в Арденнах;

- Утверждается, что после победы СССР в Великой Отечественной войне в Восточной Европе был вопреки воле народов стран региона установлен «на советских штыках» диктаторский режим.

Также он сказал, что после распада СССР в 1991 году фальсификация итогов Второй мировой войны стала тем фундаментом, на котором строят свою национальную идентичность некоторые бывшие социалистические страны и советские республики: «Разница в подходах здесь напрямую связана с различной ролью этих стран и народов во Второй мировой войне. Искажение истории — основная тема в современной информационной войне. Накануне празднования 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне вновь набирает обороты оголтелая ложь, цель которой свести на нет беспрецедентный подвиг советских воинов. Развернута настоящая война с памятниками погибших советских солдат и офицеров. Варварство и отрицание истории, к сожалению, продолжается. Как сказал великий русский историк В. О. Ключевский – "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего". Я считаю это высказывание абсолютно верным, ведь история не только рассказывает нам о давних событиях, но и воспитывает в нас патриотизм, любовь к своей Родине. Узнавая о страшных войнах и сражениях, понимая, какой ценой дались Родине давние победы, какие люди жили на одной с нами земле, мы по воле разума или невольно проникаемся уважением и любовью к родной стране».

Политолог считает, что история с поднятием из затхлых архивов армянского националиста и коллаборациониста Гарегина Нжде показывает, что определенным кругам в Армении предложить своему народу просто некого и нечего: «Ведь возвеличивание Нжде потянет за собой поиск и других запятнавших себя предательством так называемых "героев". Еще в 1941 году в Софии Нжде уже официально связался с гитлеровскими оккупантами и вел с ними переговоры о созыве в Берлине конференции дашнаков с целью создания "Армянского освободительного комитета при гитлеровской армии", где было принято решение начать вербовку добровольцев для борьбы с Советской Армией и создания женской организации "Милостивый крест". Думаю, что эта попытка денацификации мнимых лидеров закончится бесславно – слишком много существует свидетельств их злодеяний".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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