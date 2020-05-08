Рамиль Велибеков: Провокация национальных предателей, связанная с гидроузлами и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» обречена на провал

БАКУ /Trend/ - В последнее время на некоторых YouTube каналах, а также в ресурсах ПНФА в социальных сетях наблюдается нагнетание необоснованного ажиотажа, провокаций вокруг строительства гидроузлов и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз. Однако, анализ сути вопроса показывает, что «пятая колонна» в очередной раз заняла позицию предательства национальных интересов.

Об этом в пятницу сказал Trend член правящей партии «Ени Азербайджан» Рамиль Велибеков.

Он сообщил, что строительство гидроузлов и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз далеко не новый вопрос.

«Подписывая Соглашение о продолжении строительства, эксплуатации, использования энергетических и водных ресурсов гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз, стороны пришли к соглашению руководствуясь пунктами договоров, подписанных еще в советское время. Информацию, относительно истории данного вопроса, национальные предатели, активизировавшиеся с целью запятнать политику и деятельность правительства Азербайджана, основанную на национальных интересах, могут подробно получить через интернет», - сказал Велибеков.

Он подчеркнул, что, как и было указано в преамбуле Соглашения, заключенного в феврале 2016 года, стороны - Азербайджан и Иран, подписали международный документ с учетом значимости восстановления территориальной целостности Азербайджана в соответствии с требованиями соответствующих резолюций ООН.

"Это означает, что подписанное соглашение является международным документом, основанным на признании территориальной целостности оккупированных территорий. В данной связи, таким лицам, как Али Керимли, Севиндж Османгызы, Ганимат Захид, вместо того, чтобы выступать с необоснованными заявлениями, советую поискать в интернете находящийся в свободном доступе документ и ознакомиться с его содержанием. Однако они не видят в этом необходимости. Ибо они либо неграмотны и некомпетентны, либо осознанно отрицают очевидные факты, тем самым наглядно демонстрируя свои грязные шаги на пути предательства национальных интересов", - сказал Велибеков.

Он отметил, что эти "персонажи", к сожалению, не могут или не хотят видеть победу азербайджанской дипломатии в этом вопросе. Велибеков подчеркнул, что для этого многого и не требуется – достаточно просто немного подумать.

«В шестой статье соглашения ясно отмечено, что временная или постоянная передача защиты или эксплуатации этих гидроузлов и ГЭС физическим или юридическим лицам третьей страны запрещается. Согласно 11-й статье соглашения, мост «Худаферин» будет реконструирован, сохранен, и стороны, для внесения моста в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, совместно подготовив соответствующие документы, представят их для оформления в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Велибеков.

Он довел до сведения, что создание необоснованного ажиотажа и обвинения в адрес правительства Азербайджана «пятой колонной» является наглядным примером выполнения политического поручения, поставленного перед Али Керимли и его троллями их кукловодами.

«За последние годы политические и экономические связи между Ираном и Азербайджаном значительно окрепли. В то же время, возводимыми в соответствии с этим соглашением ГЭС и другими гидросооружениями, Азербайджан заранее обеспечивает водную и энергетическую безопасность территорий, которые будут безусловно освобождены от оккупации.

Все это в первую очередь беспокоит находящуюся в условиях блокады Армению. Именно по этой причине «пятая колонна», в лице Али Керимли, Севиндж Османгызы, Ганимата Захида, Джамиля Гасанли и других задействована, чтобы посеять разногласия между Ираном и Азербайджаном, препятствовать реализации исторических проектов, ввести в заблуждение общественное мнение внутри страны, и в итоге, обвинив власть, усилить международное давление на страну. Те, кто пытался сделать Иран и Азербайджан врагами, находясь у власти в 1992 году, теперь стали "защитниками" национальных интересов. Уверен, что общественность Азербайджана знает истинную сущность национальных предателей. Поэтому провокация национальных предателей, связанная с гидроузлами и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы, обречена на провал», - подытожил Рамиль Велибеков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)