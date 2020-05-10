Роб Собхани: Ведущие мыслители международных отношений восхищались Гейдаром Алиевым за его глубокое понимание глобальной геополитики

БАКУ/Trend/ - Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев был уникальной политической фигурой, лидером во всех смыслах этого слова.

Об этом сказал Trend американский эксперт, генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани.

Роб Собхани отметил, что он имел честь встречаться с Гейдаром Алиевым много раз.

«Во время этих встреч мне стало совершенно ясно, что его приоритетом номер один всегда была независимость Азербайджана. Гейдар Алиев установил отношения с мировыми сверхдержавами на условиях дружбы и взаимоуважения», - сказал американский эксперт.

Он подчеркнул, что президенты США Билл Клинтон и Джордж Герберт Уокер Буш испытывали огромное уважение к Гейдару Алиеву.

«Ведущие мыслители международных отношений, такие как Збигнев Бжезинский восхищались Гейдаром Алиевым за его глубокое понимание глобальной геополитики», - сказал Собхани.

Как отметил американский эксперт, несмотря на то, что Азербайджан находится в неспокойном регионе, Гейдару Алиеву всегда удавалось сбалансировать внешнюю политику страны таким образом, чтобы установить взаимовыгодные отношения со всеми странами.

По его словам, несомненно, что Гейдар Алиев помог вывести народ Азербайджана из мрачных дней распада Советского Союза в очень светлое будущее, проявив мудрость и предусмотрительность в подписании «Контракта века».

«Следует отметить, что Президент Ильхам Алиев развил это наследие, превратив «Контракт века» в двигатель, способный превратить Азербайджан в современную, толерантную и динамично развивающуюся страну», - сказал он.

Собхани отметил, что обеспечив подписание «Контракта века», Гейдар Алиев проявил мудрость, мужество и предусмотрительность.

«Этот исторический момент в жизни Азербайджана никогда бы не произошел без руководства и политического видения Гейдара Алиева. Благодаря «Контракту века» Азербайджан вошел в список важных стран мира. Таким образом, Гейдар Алиев заложил основу для того, чтобы Азербайджан стал ответственным и надежным членом международного сообщества. «Контракт века» был смелым посланием людям всего мира: «Азербайджан стабилен и открыт для бизнеса». В результате был обеспечен поток иностранных инвестиций в Азербайджан, что позволило улучшить жизнь граждан Азербайджана. Гейдар Алиев был уникальной политической фигурой, он был лидером во всех смыслах этого слова», - заключил американский эксперт.