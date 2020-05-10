В передаче "Формула власти" российского телеканала "Россия-24" повествовалось и о важной роли Азербайджана в достижении Победы над фашизмом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В выпуске передачи «Формула власти», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, которая 10 мая транслировалась на российском телеканале «Россия-24», повествовалось и о важной роли Азербайджана в достижении Победы на этой войне, был представлен отрывок из интервью главы нашего государства первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Как сообщает Trend, в выпуске передачи «Формула власти», посвященном Дню Победы, говорится об истории войны, партизанском движении. В передачу также включены интервью и отрывки выступлений глав ряда государств и правительств, официальных лиц, генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. В передаче рассказывается о борьбе стран и народов мира против фашизма в Великой Отечественной войне как на фронте, так и в тылу, подчеркиваются их заслуги во имя Победы. В связи с этим отмечается также роль Азербайджана в достижении великой Победы. В передаче также был представлен отрывок из интервью главы нашего государства первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Диктор отметил, что более 120 Героев Советского Союза -выходцы из Азербайджана. В годы войны азербайджанские заводы круглосуточно производили военную технику, в том числе знаменитые «Катюши». Азербайджан поставлял 70 процентов нефти, 80 процентов топлива и 90 процентов смазочных масела для советской армии.

Президент Ильхам Алиев сказал: Азербайджан внес весомый вклад в нашу общую Победу. Главной базой горюче-смазочных материалов был Азербайджан. И неслучайно фашистская Германия намеревалась захватить Баку. Эти известные кадры много раз демонстрировались: когда Гитлеру преподносили праздничный торт, на котором было написано «Каспийское море». Даже как бы вот такая форма была специально изготовлена границ Каспийского моря, куда он поставил свастику. Обычно 9 мая я всегда встречаюсь с ветеранами, мы вместе возлагаем цветы, венки, чтим память павших, общаемся. Каждый раз общаясь с ними, скажу так, заражаешься энергией. Причем многим из них за 90, даже под 100 лет. Но, во-первых, и в физическом плане они демонстрируют закалку. А самое главное, их моральный дух, их оптимизм и любовь к жизни, конечно, поражают, удивляют, и мы можем только восторгаться ими.