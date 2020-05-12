Сотрудничество деда Пашиняна с нацистами объясняет стремление руководства Армении героизировать фашистских приспешников - российский эксперт

Политика 12 мая 2020 11:43 (UTC+04:00)
Сотрудничество деда Пашиняна с нацистами объясняет стремление руководства Армении героизировать фашистских приспешников - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что дед армянского премьера Никола Пашиняна сотрудничал с нацистами, укладывается в общую модель поведения и принятия решений новым руководством Армении.

Об этом сказал Trend во вторник известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов.

Напомним, что информация о сотрудничестве с фашистами деда премьер-министра Армении Никола Пашиняна появилась ранее в армянских СМИ.

Михайлов отметил, что если эти данные достоверны, то это многое объясняет: «Прежде всего, это объясняет нежелание Пашиняна прислушаться к призывам мировой общественности и, прежде всего, России о недопустимости героизации фашистских приспешников и идеологии национального превосходства. Эта информация также укладывается в общую модель поведения и принятия решений новым руководством Армении, которое намеренно решило не праздновать 75-летие Победы над фашизмом. Также это объясняет стремление Еревана побыстрее упасть в объятия Запада, где так любят в последнее время подвергать сомнению роль СССР в Победе на фашисткой Германией».

Эксперт полагает, что информационный бум в связи с этой новостью вызвал шок и у самого главы Армении, который ранее говорил о том, что его дед «герой войны»: «В нынешней интерпретации истории, которую нам часто преподносит пропаганда, дед армянского премьера, может, и герой для него самого, но тогда получается, что он из ряда Шухевича, Бандеры, Гарегина Нжде, Дро и так далее. Думаю, что сам Никол Пашинян не ожидал подобного ажиотажа вокруг имени своего деда, однако для чего тогда существуют республиканские спецслужбы? Выходит, спецслужбы в Армении полностью дисквалифицированы. Почему они не проверили информацию и не остановили Пашиняна в его желании вспомнить предка? Вполне вероятно допущена глобальная провокация самих спецслужб страны с целью устранения лидера с политического олимпа, так как он не выполнил своих обещаний перед народом и изрядно попортил кровь силовикам. И тогда можно предположить, что в Ереване есть силы, желающие мира с Азербайджаном, часть из которых находится в управлении спецслужб. Иначе я не могу расценивать подобную шумиху вокруг биографии родственника премьер-министра Армении».

(Автор: Гусейн Сафаров)

Твиттер: @C8NTINENT

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