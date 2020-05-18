Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Молдова в двустороннем плане всегда ориентировались на активное взаимодействие

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Молдова в двустороннем плане всегда ориентировались на активное взаимодействие.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече в формате видеоконференции с Президентом Молдовы Игорем Додоном.

"Очень рад Вас видеть, уважаемый господин Президент. Хотел бы также поздравить Вас и в Вашем лице весь народ Молдовы с прошедшим праздником Победы. В наших странах этот праздник всегда являлся очень дорогим. Отрадно, что мы сохраняем память о тех, кто сложил голову за нашу Победу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что те, кто сегодня еще в строю, хотя их остается все меньше и меньше, пользуются большим уважением в наших странах.

"Конечно же, мы в двустороннем плане всегда ориентировались на активное взаимодействие. Я вспоминаю наши с Вами встречи и в Баку, и на международных площадках. Поэтому естественно, что Азербайджан проявил солидарность с Молдовой в это трудное время. Потому что именно в трудное время нужно и поддерживать друг друга. Когда у всех все хорошо, все друг друга поздравляют и радуются успехам. Но в трудную минуту, конечно, по мере возможности мы должны оказывать друг другу поддержку. Я благодарен Вам за Ваше письмо в связи с этим, и также за то, что сегодня Вы это отметили. Но и, конечно, пандемия повлияла на ход событий во всех странах, в том числе в вопросах международной политики. Но современные технологии позволяют активно работать и общаться даже в таком режиме. Так что уверен, что сегодняшнее обсуждение будет тоже очень полезным и нацеленным на результат", - отметил Президент Ильхам Алиев.