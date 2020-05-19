Сегодня пройдет очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - В повестке сегодняшнего очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) 19 вопросов, сообщает во вторник Trend.

В начале заседания будет заслушан годовой отчет Национального координатора по борьбе против торговли людьми.

Затем будут обсуждаться поправки в Миграционный, Уголовно-процессуальный и Налоговый кодексы, а также в законы «О туризме, «Об исполнителях», «О полиции», «Об автомобильных дорогах», «О борьбе с туберкулезом в Азербайджане», «О государственной службе», «Об обучении (специальном обучении) лиц с ограниченными возможностями здоровья», «О психиатрической помощи», «Об укороченном рабочем графике для отдельных категорий государственных служащих», «О наркологических услугах и контроле», «О прохождении службы в органах прокуратуры», «О государственной пошлине», «Об исполнении», «О молодежной политике», «О государственной заботе о лицах, больных сахарным диабетом» и в др. законы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)