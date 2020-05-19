Азербайджан идет в ногу с мировыми трендами - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан идет в ногу с мировыми трендами.

Об этом сказал Trend во вторник директор филиала Финансового университета при правительстве РФ Павел Клачков.

Напомним, что 15 мая по инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором данной компании Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства CISCO.

Эксперт отметил, что CISCO - это компания-гигант с традициями: «Это корпорация, сотрудничество с которой обеспечивает стратегическое развитие. В современной цивилизации цифровизация становится основным глобальным трендом. И сегодня, когда мы наблюдаем значительный рост подключенных к Сети устройств, и то, что большая часть нашей социальной жизни ушла в Сеть, мы понимаем, насколько выросло значение цифровой сферы. Особенно это стало очевидным в период пандемии коронавируса».

По его словам, сейчас очень важно заниматься вопросами информационной безопасности: «В этой ситуации у многих может возникнуть искушение использовать цифровые технологии в своих целях. В связи с тем, что большая часть деятельности перенесена в цифровой формат, вопрос кибербезопасности стал более важным, и сотрудничество Азербайджана с компанией CISCO поможет решить этот вопрос на профессиональном уровне. Сама корпорация представлена на постсоветском пространстве довольно широко. В России компания CISCO так же многое сделала в рамках инновационного центра «Сколково».

Клачков отметил, что Азербайджан идет в ногу с мировыми трендами: «Руководство страны хорошо чувствует основные тенденции развития мировой экономики, и проведенные недавно переговоры продемонстрировали его способность максимально эффективно создавать и использовать новые связи с самыми серьезными субъектами мирового рынка».

(Автор: Гусейн Сафаров)

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