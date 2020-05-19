В ходе учений азербайджанской армии проведена передислокация боевой авиации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных оперативно-тактических учений, проведена передислокация боевой авиации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Приведенные в состояние боевой готовности самолеты и вертолеты выдвигаются на резервные аэродромы.

Отметим, что согласно плану боевой подготовки на 2020 год, азербайджанская армия проводит широкомасштабные оперативно-тактические учения.

В ходе учений отрабатываются вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверяются огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

Учения, в которых участвуют до 10 000 военнослужащих личного состава, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения, продолжатся до 22 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова)