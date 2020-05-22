Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с незаконными «выборами» в оккупированном Нагорном Карабахе (версия 2)

(Первая версия 21 мая в 17:03)

БАКУ/Trend/ - Уполномоченная (омбудсмен) по правам человека распространила обращение-протест на проведение незаконных т.н. "выборов" в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и регулярное нарушение режима прекращения огня со стороны Армении, сообщает в четверг Trend.

В обращении говорится: "Нас глубоко беспокоит то, что подразделения ВС Армении нарушают режим прекращения огня, продолжительно обстреливая в различных направлениях фронта азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах, а также населенные пункты, где проживает мирное население. Игнорируя обращения ООН, ВОЗ и других международных структур в связи с пандемией, правительство Армении на фоне захватнической и агрессивной политики продолжает провокационные действия, создавая более опасную ситуацию в регионе. Продолжение нарушения режима прекращения огня армянской армией в период пандемии усугубляет проживание людей в зоне конфликта".

Как говорится в документе, наряду с этим организация Арменией незаконных «выборов» в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана в то время, когда мир борется с инфекцией COVID-19, и шоу под названием «инаугурация» – очередной наглядный пример оккупационной и деструктивной политики и поддержки сепаратизма, грубое нарушение норм международного права. Незаконные «выборы» полностью противоречат Конституции Азербайджана, нормам и принципам международного права, не имеют никакой правовой силы, решительно и однозначно отвергнуты международным сообществом.

Омбудсмен призвала мировую общественность, в частности, влиятельные международные организации, принять необходимые шаги и незамедлительные меры по освобождению от оккупации территорий, признанных ООН, дачи достойной правовой оценки преступлениям, совершенным Арменией на территории Азербайджана, пресечению нарушения норм международного права, а также приложить усилия по восстановлению фундаментальных прав и свобод соотечественников, попранных в результате Нагорно-карабахского конфликта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)