Азербайджан становится крупным транспортным узлом, где стыкуются масштабные геоэкономические проекты - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан добился немалых успехов в экономике и внешней политике, что позволило ему стать лидером в Закавказье и тем самым прочно укрепить свои геополитические и геоэкономические позиции в регионе.

Об этом сказал Trend научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО Государственного университета управления (Россия), эксперт клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

Согласно его словам, благодаря гибкости внешнеполитического курса авторитет Азербайджана на мировой арене растет: «Страна получила признание как надежного партнера, с которым хотят иметь дело. Кроме того, стабильность внутри страны и в отношениях со многими другими государствами позволяет Азербайджану все чаще выступать в качестве платформы для налаживания и укрепления международного сотрудничества. Тесные отношения с Турцией, стратегическое партнерство с Россией и укрепляющиеся отношения с Ираном являются наглядным примером этого. Позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту с Арменией на международной арене поддерживает сегодня все мировое сообщество. С точки зрения дипломатии это является большим достижением, поскольку если взглянуть на другие схожие конфликты других стран, то мы заметим совсем иную картину. В случае с армяно-азербайджанским конфликтом дипломатия безоговорочно на стороне Баку».

Он также добавил, что участие Азербайджана в таких организациях, как Тюркский совет и Движение неприсоединения говорит о том, что Баку заинтересован в позиционировании себя значимым актором в регионе, и не собирается оставаться в стороне, придерживаясь мнимого нейтралитета, а напротив, намерен высказывать свою точку зрения и проводить собственную политику: «Говоря о Тюркском совете, нужно понимать, что именно Азербайджан был одним из инициаторов создания этой организации, которая впоследствии стала достаточно эффективной и значимой на региональном уровне. То есть здесь Баку сыграл роль некоего интегратора, который объединяет страны, близкие по многим параметрам, и способствует решению важнейших задач, стоящих в регионе. Что же касается Движения неприсоединения, то отмечу, что это вторая по величине после ООН международная организация. То, что Азербайджан стал председателем этой структуры, говорит лишь о высочайшем доверии к стране со стороны членов организации. Сегодня не каждая страна может похвастаться подобной репутацией».

Политолог считает, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и рациональный партнер, а также как самостоятельный актор, не поддающийся давлению извне: «В условиях современных международных отношений это высоко ценится. Мы это можем увидеть на примере взаимоотношений Баку с Москвой. Сегодня азербайджано-российские отношения находятся на самом высоком уровне за последние 30 лет и, отмечу, что это не просто слова. Регулярные диалоги на уровне глав государств, а также коллег из высоких ведомственных структур, высокая степень межгосударственного доверия, непрерывный рост товарооборота, взаимные инициативы и участие в общих проектах геоэкономического масштаба подчеркивают, насколько Азербайджан важен для России. То же самое можно сказать и про ирано-азербайджанские отношения, которые также сегодня находятся на высоком уровне. Отношения с соседями для любой страны всегда являются показательными на международной арене. И Азербайджан в этом смысле демонстрирует, насколько он успешен и значим для своих партнеров в регионе. Хорошие отношения у Баку сложились и со странами Евросоюза, с США и Китаем. Разумеется, что иногда возникают противоречия, но они разрешаются в краткие сроки, что говорит об умении Азербайджана дипломатично решать подобного рода вопросы».

Эксперт отметил, что энергетические и транспортно-логистические проекты, реализуемые Азербайджаном, приносят огромные дивиденды не только Республике, но и странам, участвующим в совместных проектах: «В настоящее время Азербайджан принимает участие в реализации крупнейшего газопроводного проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК), предназначенного для поставок природного газа из Азербайджана в Европу. Проект ЮГК представляет собой создание разветвленной сети газопроводов, включающей расширенный Южнокавказский (Баку - Тбилиси - Эрзурум), Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический газопроводы (TAP). Данные проекты имеют многообещающие перспективы, и энергетическая роль Азербайджана лишь возрастет».

В заключение Ибрагимов сказал, что Азербайджан за годы независимости смог добиться серьезных экономических успехов: «Об этом свидетельствуют цифры. И дело не только в добыче углеводородов. Азербайджан становится крупным транспортным узлом, где стыкуются масштабные геоэкономические проекты, например, тот же «Север-Юг». В 2019 году, согласно опубликованному рейтингу доклада Doing Business на 2019 год, Азербайджан занял 25 место, получив тем самым наивысший рейтинг среди стран региона Европы и Центральной Азии, что свидетельствует об успехах страны в этой сфере».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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