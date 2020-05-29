Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-3», возведенного для вынужденных переселенцев (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 28 мая в Гарадагском районе состоялось открытие жилого комплекса "Гобу Парк-3", возведённого для вынужденных переселенцев.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и представитель компании "Паша Холдинг", руководитель проекта Кямал Алиев проинформировали главу государства Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву об условиях, созданных в комплексе, фундамент которого был заложен в июле прошлого года.

Было отмечено, что новый поселок, заказчиком которого является "Паша Холдинг", а подрядчиком ЖСК "Кристалл Абшерон", построен рядом со сданными в эксплуатацию в поселке Локбатан жилыми комплексами "Гобу Парк-1" и "Гобу Парк-2". Строительство всех этих жилых комплексов осуществлено по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Было подчеркнуто, что место возведенных для вынужденных переселенцев жилых комплексов прежде представляло собой пустырь. Здесь не было никакой социальной инфраструктуры для проживания. В 2018 году на этой территории был сдан в эксплуатацию жилой комплекс "Гобу Парк-1", а в прошлом году "Гобу Парк-2". В первом жилом комплексе построено 11 девятиэтажных жилых зданий на 1026 семей, а во втором – 13 десятиэтажных зданий на 1300 семей. На территории данных комплексов созданы школы, детские сады, поликлиника, медицинский пункт, почта, спортивные залы и другие необходимые объекты социальной инфраструктуры. В жилом комплексе "Гобу Парк-3" построено 13 десятиэтажных жилых зданий.

Глава государства и первая леди также были проинформированы о жилом комплексе, строящемся на территории частными компаниями. Было отмечено, что здесь строятся 2 здания, в которых будет около 100 квартир.

На территории комплекса построен детский сад на 280 мест.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в детском саду.

Было подчеркнуто, что в детском саду имеются все возможности не только для обучения малышей, но и для выявления их таланта, раскрытия потенциала.

Глава государства и первая леди также ознакомились с условиями, созданными в построенной в комплексе полной средней школе номер 4 Физулинского района. Было подчеркнуто, что школа на 960 мест оснащена необходимым учебным инвентарем, созданы все условия для получения учащимися хорошего образования.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о ковровой и орнаментальной мастерской "Хары бюльбюль", являющейся проектом Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что цель этого впервые реализуемого проекта заключается в повышении занятости вынужденных переселенцев, дальнейшем улучшении их социального благосостояния. Здесь будут обучать секретам ковроткачества, в то же время будет обеспечиваться производственный процесс. В проект в течение года будут вовлечены 70 вынужденных переселенцев, проживающих в комплексах "Гобу Парк-1", "Гобу Парк-2" и "Гобу Парк-3", а также на территории Гарадагского района. Те, кто глубже усвоят секреты ковроткачества, будут работать в мастерских в качестве педагогов, остальных обеспечат станками на дому. Они будут производить подарочные ковры. В рамках проекта будет обеспечена и продажа ковров. В мастерской также планируется изготавливать ювелирные изделия, относящиеся к материально-культурному наследию Карабаха. Продукция будет поставляться не только на местный рынок, но и за рубеж как работы вынужденных переселенцев. Здесь также предусмотрена организация мастер-классов для детей, кружка рисования и курсов иностранных языков.

В ходе ознакомления с квартирами, построенными в жилом комплексе "Гобу Парк-3", глава государства и первая леди были проинформированы о том, что в комплексе имеется в целом 1336 квартир. Из них 156 – однокомнатные, 580 – двухкомнатные, 384 – трехкомнатные и 216 – четырехкомнатные. Все квартиры оснащены кухонной мебелью, холодильником, индивидуальной комби-системой. В данном комплексе планируется расселить в основном вынужденных переселенцев, проживающих в общежитиях Ясамальского района.

Отметим, что жилой комплекс "Гобу Парк-3" является 111-м поселком, возведенным для беженцев и вынужденных переселенцев. На территории комплекса созданы производственные участки, торговые объекты и другая необходимая инфраструктура. Для эффективной организации досуга жильцов на территории разбит парк отдыха, созданы детские игровые площадки, проделана большая работа по озеленению и освещению. В распоряжение жильцов здесь также переданы 3 спортивные площадки и открытая автостоянка на 360 мест.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также были проинформированы о реализуемых в комплексе двух бизнес-проектах.

Было отмечено, что проекты, осуществляемые в рамках сотрудничества Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, имеют целью обеспечение занятости вынужденных переселенцев посредством бизнес-проектов. Впервые на территории проживания беженцев и вынужденных переселенцев построены производственные предприятия. На предприятии, где будут производиться мягкие, пластиковые игрушки и текстильная продукция, планируется открыть более 40 рабочих мест. Ежедневно на предприятии будут производиться около 1000 мягких игрушек 15-20 видов и примерно 500 пластиковых игрушек 10 видов.

А на предприятии по производству стерилизованных медицинских принадлежностей будут производиться верхняя одежда и комбинезоны для медицинского персонала. Работой здесь будут обеспечены 25 человек. Рабочий персонал предприятий на 80 процентов будет сформирован из жильцов "Гобу Парк-3". Компании освобождены от арендных расходов, что делает реализацию соответствующих проектов в комплексе привлекательной для предпринимателей. Проекты отличаются не только социальным значением. Они также имеют бизнес-направленность. Так, продукция, которая будет производиться на обоих предприятиях, является конкурентоспособной и заменит импорт.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с вынужденными переселенцами.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

-Сегодня мы отмечаем День Республики. Поздравляю вас и весь азербайджанский народ с Днем Республики. В этот праздничный день мы отмечаем открытие жилого комплекса "Гобу-3", возведенного для вынужденных переселенцев. Здесь созданы все условия. Сейчас я ознакомился с условиями, работа проделана на высочайшем уровне. "Гобу Парк-3" - третий крупный жилой комплекс, возведенный в этом поселке. В этом комплексе будут размещены 1336 семей вынужденных переселенцев. Будет функционировать школа - прекрасная школа на 960 учащихся, уже построен и готов к эксплуатации большой детский сад. В целом, в поселке Гобу по 3 проектам будет размещено около 3700 семей вынужденных переселенцев.

Проекты "Гобу-1" и "Гобу-2" были сданы в 2018 и 2019 годах. Должен отметить, что инициатором строительства этих городков стала Мехрибан ханым, и в 2017 году с ее участием здесь был заложен фундамент. В то время здесь был пустырь, ничего не было, и, можно сказать, в течение 3 лет здесь последовательно был создан прекрасный город. Потому что в этих трех городках будут жить в общей сложности около 20 тысяч человек, и это еще раз показывает, что если есть воля, если проводится правильная политика и если самые сокровенные чувства в сердцах людей находят отражение в реальности, то можно осуществить любую инициативу, любую прекрасную идею. Таким образом, на пустой территории были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Коммуникации, оснащение всех этих зданий организованы на самом высоком уровне – решены вопросы водоснабжения, газификации, электроэнергии, внутренних дорог, транспорта. Здесь также созданы медицинский пункт, торговые точки, рабочие места - это тоже учтено, - проживающие здесь граждане будут здесь же обеспечены работой. В частности, для женщин здесь будет функционировать ковровая мастерская, уже готовы к работе другие малые предприятия производственной направленности. Если учесть, что люди, которые будут здесь жить, на протяжении многих лет находились в тяжелом положении, - в сегодняшней презентации показано их нынешнее место жительства, - то, конечно, это подарит семьям большую радость.

Особенность этого поселка в том, что вся работа здесь проделана частным сектором. И это очень отрадно. Рад, что после моего призыва, сделанного несколько лет назад, частный сектор уже присоединился к этим важным социальным проектам. В то время я призвал частный сектор присоединиться к этой работе, и рад, что мой призыв не остался без ответа. Все строительные работы, все инвестиции были обеспечены частным сектором. Здесь я хочу особо отметить деятельность компании "Паша Холдинг". Эта компания занята многосторонней деятельностью. Все осуществленные ею в разное время проекты социальной направленности заслуживают одобрения. Должен также сказать, что она последовательно проводит эту работу, не рекламируя себя, как говорится, не хвалясь. Сегодня в условиях коронавируса компания "Паша Холдинг" и другие частные компании находятся рядом с нуждающимися людьми. Этот крупный строительный проект еще раз свидетельствует о том, что социальная ответственность бизнеса растет. Рад, что к этой инициативе присоединились и другие частные компании, недавно они приступили к строительству двух зданий. Надеюсь, что к этой работе присоединяться и другие наши компании, так как в Азербайджане много крупных компаний, холдингов. Они зарабатывают в Азербайджане, пользуются господствующей в нашей стране стабильностью, оказываемой бизнесу поддержкой. Конечно, их социальная ответственность также должна находиться на нужном уровне. Поэтому строительство этих жилых комплексов носит символический характер. В первую очередь государство демонстрирует свою волю. Как вам известно, решение проблем вынужденных переселенцев – одна из важнейших моих задач как Президента. С другой стороны, частный сектор, уже проявляя социальную ответственность, создает такие прекрасные возможности, если учесть, что в Азербайджане на сегодняшний день более 300 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены квартирами, индивидуальными домами, и из них почти 20 тысяч обеспечены жильем в результате работы, проделанной одной компанией.

Проблемы вынужденных переселенцев последовательно находят свое решение. Как вам известно, еще в 2003 году, накануне президентских выборов, составной частью моей программы был именно этот вопрос. Я обещал, что в течение пяти лет в Азербайджане не останется ни одного палаточного городка, и мы добились этого не то что за 5, а за 4 года. Это был огромный успех, потому что, можно сказать, повсюду в нашей стране были палаточные городки, переселенцы жили в очень плохих условиях, в то же время на протяжении многих лет жили в вагонах, под вагонами, в палатках. Считаю, что ликвидация палаточных городков – наш огромный успех. До сих пор возведено более 100 поселков-городков. В последние несколько лет в мире господствует экономический и финансовый кризис. Мы были свидетелями того, что за последние 4-5 лет цены на нефть несколько раз резко падали. Несмотря на это, ни в одном проекте, связанном с вынужденными переселенцами, никаких задержек нет, ни одну программу не планируется сокращать. В прошлом году для вынужденных переселенцев было построено рекордное количество домов-квартир – около 5 тысяч. В нынешнем году поставлена цель обеспечить домами, квартирами 7 тысяч, а может, и 8 тысяч семей вынужденных переселенцев. Если мы добьёмся этого, то в течение этого года около 40 тысяч человек в Баку, Сумгайыте и других городах будут переселены в новые дома. Эта работа ведется последовательно. Мы выделим средства на эти цели и в Инвестиционной программе следующего года.

В то же время улучшается социальное обеспечение вынужденных переселенцев. В прошлом году объем выплачиваемого переселенцам пособия увеличился на 50 процентов. Каждый вынужденный переселенец многие годы обеспечивается со стороны государства ежемесячным пособием. Конечно, сегодня в нескольких странах мира есть вынужденные переселенцы, и таких стран становится больше. Потому что войны, столкновения получают широкий размах, появляются новые городки переселенцев. Однако считаю, что внимание, уделяемое данной сфере в Азербайджане, носит образцовый характер. Это неоднократно подтверждали и международные организации. Потому что мы обеспечиваем переселенцев такими прекрасными домами. И конструкция, и внутренний дизайн, оснащение домов радуют глаз. Азербайджан и в этом деле занимает одно из ведущих мест. Считаю, что это - наш долг, мы делаем и будем делать это.

Но нам также следует знать, и весь азербайджанский народ должен знать, что это – временное место жительства для вас. После освобождения наших земель от оккупации мы построим на землях, которые сегодня пока еще находятся под оккупацией, такие же прекрасные здания, городки, заново отстроим разрушенные армянами города. Наше национальное наследие, разрушенное и уничтоженное армянами, задокументировано. Мы хорошо знаем свое историческое прошлое, и хорошо знаем, что Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля. После освобождения оккупированных земель все здания будут отстроены заново, в том числе предусматривается принять практические архитектурные меры, отражающие наличие разрушенных исторических памятников.

Я абсолютно уверен в том, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Есть много факторов, позволяющих говорить это – наша военная мощь, и мы продемонстрировали ее. В результате успешных военных операций в 2016 и 2018 годах от оккупантов были освобождены тысячи гектаров земли. На примере села Джоджуг Марджанлы мы видим, какая работа и какими темпами будет осуществлена на других землях, освобожденных от оккупации. Мы заново отстроили Джоджуг Марджанлы всего лишь за год после военной победы, сегодня там кипит жизнь, переселенцы вернулись на родную землю. Порой звучат такие мысли, что некоторые переселенцы могут не вернуться после освобождения земель от оккупации. Однако я абсолютно уверен в том, что все переселенцы вернутся на родные земли, как это сделали джебраильские переселенцы. На протяжении многих лет они жили в других местах, в том числе в городе Баку. Но как только появилась возможность они даже встали в очередь, чтобы поскорее вернуться на родную землю. Также и освобожденный от оккупации поселок Шихарх. Сейчас там тоже возведен большой городок. Это – историческое место Азербайджана, находящееся на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. На освобожденной от оккупации территории возведен большой городок. Мы проведем восстановительные работы и на всех остальных землях, находящихся сегодня под оккупацией. Азербайджан обеспечит свой суверенитет.

Повторяю, военная мощь, наши международные позиции, позиция, демонстрируемая международными организациями в связи с конфликтом. Особенно в последние годы, можно сказать, все международные организации и ведущие страны мира решительно поддерживают территориальную целостность нашей страны. Это еще раз продемонстрировали проведенные недавно в Нагорном Карабахе так называемые "президентские выборы". Этого фиктивного президента, президента в кавычках никто не признал. Ведущие страны мира выступили с открытым заявлением. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Америка, Франция, Россия, затем Европейский Союз, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент и другие организации заявили, что не признают этих выборов, что Нагорный Карабах – азербайджанская земля. Поэтому международное право, наша военная мощь, а также экономическое преимущество, конечно, сыграют основную роль в освобождении наших земель. Переговоры само собой, но вы прекрасно видите, что сегодня силовой фактор выходит на передний план в мире, некоторые страны, даже государства с большими демократическими традициями, порой игнорируя международное право, обеспечивают свои интересы. За счет чего? За счет силы. Поэтому армейское строительство всегда находится на первом плане в моей деятельности как Президента. Сегодня мы создали такую могущественную армию, что можем выполнить любую задачу. Конечно, все перечисленные мною положительные факторы, а также демографическая ситуация и дальше будут обеспечивать наше преимущество. Решение нагорного-карабахской проблемы – это исторический вопрос, и мы должны решить его окончательно и полностью. Территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена. Сегодня за столом переговоров обсуждается именно поэтапное решение. Несмотря на то, что руководство Армении в своих официальных популистских выступлениях пытается отрицать это, но по сути в рамках переговоров обсуждается именно вопрос поэтапного решения. Оно и здесь лицемерит, обманывает свой народ, пытается обмануть посредников. Никакое решение, кроме поэтапного, невозможно. А что это означает? На первом этапе часть земель освобождается от оккупации. Другого варианта быть не может. Но я говорю, что это может быть только поэтапный подход. Наша цель, основная идея - полное обеспечение раз и навсегда суверенитета, и мы сделаем это. Пусть ни у кого не будет сомнений. Просто мы должны быть сильнее, правильно оценить время и геополитическую ситуацию для решения вопросов. Это мое мнение, и я знаю, что азербайджанский народ поддерживает мою позицию. Я неоднократно заявлял и еще раз хочу сказать: нагорно-карабахский вопрос может найти решение только в рамках территориальной целостности нашей страны. Еще раз заявляю: Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак.

Но все же, занимаясь этим вопросом, я всякий раз возвращаюсь в прошлое, в историю, и задаю вопрос: Почему наши земли оказались под оккупацией? Как случилось, что мы не смогли защитить эти земли? Как случилось, что армяне за счет внешней поддержки оккупировали земли, изгнали людей из родных очагов? Я знаю ответ на эти вопросы, знает и азербайджанский народ. Тем не менее, всегда думаю, что если бы в то время во главе Азербайджана был Гейдар Алиев, то враг не смог бы оккупировать ни пяди нашей земли. Потому что при нем власть Азербайджана обладала такой твердой волей в Нагорном Карабахе, что ни один армянин не мог издать и звука. Правда, они писали в Москву, в Политбюро доносы, будто их там мучают или же дискриминируют. Все это была ложь, потому что есть экономические показатели, и они говорят о том, что люди в Нагорном Карабахе жили не хуже тех, кто проживал на других землях, в районах Азербайджана. Однако решительность, воля, смелость Гейдара Алиева не позволяли, чтобы там произошло хоть какое-то событие. До этого – в 1960-х годах происшествия были. Однако после того, как Гейдар Алиев стал руководить Азербайджаном, и до того, как он уехал из Баку в Москву, никаких происшествий не было. Я лично вместе с отцом был в Нагорном Карабахе, Ханкенди, Шуше. Я видел эту атмосферу в начале 1980-х годов: и зимой – есть известные фото, видео, - и весной. Там – ни в Ханкенди, ни в других местах никаких проблем не было.

У меня на глазах армяне стояли перед Гейдаром Алиевым по стойке смирно, приветствовали его. Там был проведен день поэзии на азербайджанском языке. Армянские, азербайджанские поэты читали стихи на азербайджанском языке. Решительность, воля, смелость, мудрость Гейдара Алиева не позволяли ни одному армянину поднять голову. Находясь в Шуше и видя историю этого древнего азербайджанского города, мы еще раз осознавали, какое у нас великое историческое наследие. Помню, великий лидер дал указание о домах-музеях, Доме-музее Узеира Гаджибейли и пр., чтобы азербайджанская культура жила там вечно. Когда Гейдар Алиев работал в Москве, армяне и местные предатели здесь писали доносы и анонимные письма. Понятно, что фактор Гейдара Алиева не позволял армянам поднять голову. Здешние предатели, изменники, враги азербайджанского народа писали доносы. Нынешние тоже пишут. В то время писали в Политбюро. А эти пишут доносы на нас в западные страны. Нынешние национальные изменники, названная мною группа преступных элементов не отличается от тех, кто тогда писал доносы. И те искали себе покровителей в других странах, и эти. Основная цель и тех, и этих – власть любой ценой. Именно поэтому земли оказались под оккупацией. Посмотрите, что произошло в течение неполных двух недель после того, как Гейдар Алиев ушел с высоких должностей в Политбюро, Совете Министров Советского Союза. Один из армянских националистов выступил со статьей, в которой писал, что Нагорный Карабах должен быть передан Армении. И где? Во французской газете. Армянская диаспора уже включилась в эту работу. Люди, стоявшие во главе Советского Союза, также отличались проармянской позицией, мы хорошо знаем это. И уже началось движение. Что предприняли в то время азербайджанские власти? Шел ноябрь 1987 года. Прошло всего две недели, как Гейдар Алиев ушел с должности. Что сделали здешние? Ничего. Проявили полное равнодушие. Словно, родились не на этой земле. Остались безучастными, не отреагировали. Они не смогли удержать ситуацию под контролем, в результате через некоторое время была совершена провокация. Взгляните на данную историю с этой точки зрения. Прошло всего 3-4 месяца, в феврале 1988 года была совершена сумгайытская провокация. В чем она заключалась? Армянские бандиты, создав там группу, убили нескольких армян и приписали это азербайджанскому народу. Это тоже исторические факты.

Расследование проводили не мы. Его проводила прибывшая из Москвы следственная группа. Выяснилось, что главарем этой банды был армянин. Это заявили ему в лицо свидетели, в отношении которых он совершил насилие, есть кадры. Родственники, близкие убитых им людей сказали, что именно он их убивал. Посмотрите, что произошло потом? Этого человека арестовали, приговорили. Спустя год его отправляют для отбывания наказания в Армению. И что сделали в Армении? Выпустили его. Ну, хорошо, этот человек убил армян, это подтверждено, есть материалы следствия. Почему вы его отпустили? Значит, это была заранее спланированная провокация. Ее совершили армяне, а потом свалили на азербайджанский народ. Это дало им возможность поднять нагорно-карабахский вопрос. Такова история.

Что же предприняли власти Азербайджана? Ничего. Человек, возглавлявший в то время Азербайджан, не знал как целовать пятки московским чиновникам. Это – национальный позор. Не прошло и нескольких месяцев после распада Советского Союза, как был учинен Ходжалинский геноцид. Власти Азербайджана не смогли защитить своих граждан. Против нашего народа было совершено кровавое преступление, геноцид. Спустя несколько месяцев – в мае 1992 года были оккупированы Шуша и Лачин. Кто виноват? Народный фронт Азербайджана. Это – главный виновник. Конечно, виновата и тогдашняя власть, потому что она не смогла защитить наши города. Однако Народный фронт Азербайджана совершил предательство, чтобы прийти к власти. Люди, якобы организовавшие оборону Шуши, совершили предательство, сбежали и скрылись. Шуша – неприступная крепость. Захватить ее невозможно. Ее можно годами оборонять с небольшим контингентом. Однако они совершили предательство, чтобы свалить власть, прийти к власти. Так и случилось. Затем продали и Лачин. Пришли к власти. Их основной целью было прийти к власти и все разграбить.

Преступные деяния Народного фронта Азербайджана на этом не заканчиваются. Вслед за этим в результате их нерадивой деятельности был оккупирован Кяльбаджар. Они не смогли правильно построить оборону. Да и кто строил бы оборону? Кто занимался обороной? Безграмотные люди и предатели, не имевшие представления о военном деле. Кто находился во главе государства. Пустослов, не пользовавшийся никаким уважением в народе. Кто вверг наш народ в эту беду? Они. Если бы в то время был Гейдар Алиев, разве он позволил бы, чтобы возникла такая ситуация? Поэтому мы должны знать это. Что они сделали после того, как отдали Кяльбаджар? Вместо того, чтобы исправить ситуацию, развернули борьбу против собственной армии. Здесь захватывались земли, а они бомбили Гянджу. После оккупации Кяльбаджарского, Лачинского, Шушинского районов между Нагорным Карабахом и Арменией появилось сообщение. А они бомбили Гянджу. Кто это сделал? Народный фронт Азербайджана. Те, что сегодня крутятся там и тут, - тоже преступники, причастные к этому. Народ не вытерпел этого, раз и навсегда смел их. Именно после этого Гейдар Алиев по требованию народа пришел к власти, и ситуация стабилизировалась.

Вот виновные, вот историческая правда. Какие огромные усилия сегодня прилагаются, чтобы выправить ситуацию, освободить земли от оккупации. Однако апрельские бои и успешная нахчыванская операция показали, что Азербайджанская армия может выполнить любую задачу. Сегодня День Республики. Конечно, Азербайджанская Демократическая Республика – источник нашей гордости. Каждый гражданин Азербайджана справедливо гордится тем, что первая в мусульманском мире республика была создана именно в Азербайджане, что инициатором этого стал азербайджанский народ. В то же время мы и сегодня должны извлекать уроки из истории. Почему Республика просуществовала менее двух лет? Почему она пала? Почему не смогла сохранить независимость. Это - вопросы. Для того, чтобы сделать правильный вывод, мы должны знать историю. Ни о какой мифологии здесь не может быть и речи. Мы не должны обманывать себя, раздувая какие-то события. Почему? Чтобы эти события не повторились. Для чего? Для того, чтобы наша независимость была вечной. Азербайджанская Демократическая Республика появилась в результате распада Российской империи. Но просуществовала лишь около двух лет. Были предприняты очень важные шаги. Провозглашена независимость, учреждены государственные атрибуты. Созданы национальная армия, Бакинский государственный университет, приняты прогрессивные законы. Но в то же время мы должны знать, что эта независимость носила условный характер. В Баку хозяйничали иностранные генералы, и Азербайджанская Демократическая Республика должна была согласовывать с ними свои шаги, даже планы, связанные с государственными атрибутами. Республика не полностью контролировала территорию Азербайджана. Конечно, нам никогда не следует забывать, что одним из первых решений Азербайджанской Демократической Республики была передача Армении Иревана, нашего древнего города. Это ничем нельзя обосновать и никогда нельзя простить. Поэтому мы должны знать эту истину. Должно знать и молодое поколение. Мы должны писать и знать историю такой, какая она есть. Мы должны знать правду, чтобы это не повторилось. Демократическая Республика просуществовала всего около двух лет, им не удалось сохранить независимость. Многие из тех, кто возглавлял Азербайджан, покинули страну, независимость была утрачена. Знаете, можно провозглашать красивые лозунги. Однако за этими лозунгами должны стоять воля, сила и действия.

Наш трехцветный флаг, спущенный в 1920 году, спустя 70 лет вновь поднял в Нахчыване Гейдар Алиев. Если у тебя есть сила, то флаг всегда будет высоко развеваться. В то время на сессии Верховного Совета Нахчывана государственный флаг Азербайджанской Демократической Республики был принят в качестве официального флага. Перед Верховным Советом Азербайджана было поднято ходатайство, чтобы и они предприняли такой же шаг. Но они не сделали этого. Потому что боялись. В то время Советский Союз еще не распался. Боялись наказания из Москвы. Поэтому этот исторический день должен быть источником нашей гордости, в то же время нам всегда следует помнить, что мы должны сделать независимость вечной, необратимой. Кто это должен сделать? Мы – азербайджанский народ, власть Азербайджана. Поэтому усиление нашей страны, укрепление ее позиций, проводимые в стране реформы, меры в экономической, социальной сфере, меры, связанные с национальными ценностями, воспитание молодежи в национальном духе преследуют одну цель - чтобы Азербайджан после этого никогда не стал колонией, чтобы всегда был гордым, твердо стоящим на ногах, независимым государством, чтобы наш народ всегда был свободным.

Еще раз поздравляю вас и весь азербайджанский народ. По случаю этого замечательного праздника желаю всему азербайджанскому народу новых успехов и счастья. Спасибо.

X X X

Вынужденный переселенец из Зангиланского района Ибрагим Теймуров сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемая Первый вице-президент Мехрибан ханым.

Разрешите в этот радостный день сердечно поздравить вас с 28 Мая – Днем Республики. Да, в то время мы стали переселенцами из-за безвластия. Мы расселились в различных регионах. Да упокоит Аллах душу великого лидера, в то время он создал для нас хорошие условия в местах расселения, насколько это позволяли тогдашние возможности республики. Правда, были сложные времена - общежития, палатки. С того времени со строительством все новых и новых городков эти палаточные городки один за другим поэтапно были ликвидированы. После этого вновь, уважаемый господин Президент, благодаря Вам, в результате Вашей созидательной деятельности было возведено много городков. Это не простое дело. Сегодня, приехав сюда, мы посмотрели дома. Современная школа, все условия, замечательная инфраструктура. Все мы приветствуем Вас и выражаем признательность. Большое спасибо за то, что никогда не забываете о вынужденных переселенцах, всегда заботитесь о нас. Мы признательны Вам. Уважаемый Президент, как Вы уже сказали, с помощью Аллаха, благодаря Вашей воле и руководству мы поднимем этот флаг в Шуше и на других оккупированных землях. Да приблизит Аллах этот день. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Х Х Х

Вынужденная переселенка из Шушинского района Кенуль Исмайлова сказала:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемая Мехрибан ханым.

Я тоже хочу выступить в этот прекрасный день. Мы встречаемся в день, когда открывается этот замечательный "Гобу Парк" и отмечается День Республики. Поздравляю всех нас. В этот прекрасный день хочу сказать, что Вы всегда проявляли внимание и заботу о вынужденных переселенцах. Мы никогда не забываем это. Мы всегда были окружены Вашим вниманием и заботой. Мехрибан ханым, Вы часто общаетесь с вынужденными переселенцами, народом, беседуете с ними. Я всегда слушала Ваши искренние беседы, внимательно наблюдала за ними. Вы всегда выслушивали проблемы людей и оказывали им помощь. Поэтому мы называем Вас Президентом народа, нашей Мехрибан ханым. Сердечно приветствуем Вас по случаю этого замечательного дня. Благодарим Вас за эту прекрасную жизнь, замечательную школу, в которой будут учиться наши дети, детский сад, поликлинику. Как вынужденная переселенка из Шуши желаю и верю, - я свидетельница проводимой Вами работы, реализуемых проектов, - что мы получим из Ваших рук и ключи от наших квартир в Шуше. Мы верим в это и очень благодарны Вам. Сердечно поздравляем Вас по случаю этого замечательного дня. Мы никогда не забудем Вашей доброты. Проводимая Вами работа постоянна, она была и всегда будет. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю. Еще раз с праздником!

Х Х Х

Отметим, что несмотря на резкое падение цен на нефть на мировых рынках, серьезные удары, нанесенные пандемией по различным отраслям глобальной экономики, успешная реализация под руководством Президента Ильхама Алиева проектов, нацеленных на социально-экономическое развитие в Азербайджане, последовательно продолжается. Результаты этого каждый гражданин, в том числе беженцы и вынужденные переселенцы, ощущают в своей повседневной жизни. Одним из основных направлений проводимой в стране государственной политики является решение социальных проблем наших соотечественников из этой категории. В связи с этим глава государства подписал в 2004-2019 годах 75 указов и распоряжений, утвердил Государственную программу.

В результате принятых мер к сегодняшнему дню улучшены жилищно-бытовые условия 315 тысяч вынужденных переселенцев, то есть 62 тысяч 494 семей. Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева также очень чутко подходит к решению социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев, проявляет особую заботу об улучшении условий их жизни, росте занятости, дальнейшем повышении социального благосостояния. Эта забота наглядно проявилась и в создании нового жилого комплекса "Гобу Парк-3".