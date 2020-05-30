Джозеп Боррель: В борьбе с коронавирусом необходим план совместных действий

БАКУ /Trend/ - Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности, вице-президент Еврокомиссии Джозеп Боррель выступил на заседании Совбеза ООН. Он рассказал о сотрудничестве между ООН и региональными организациями в деле поддержания международного мира и безопасности.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт Евросоюза, 28 мая вице-президент ЕС Джозеп Боррель выступил на конференции Совета Безопасности ООН, организованной под председательством Эстонии. На сайте Европейской службы внешней деятельности размещен текст выступления верховного представителя.

В своей речи Боррель отметил, что в текущей ситуации, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса COVİD-19, в борьбе с глобальными угрозами необходим план совместных действий, а также рассказал об укреплении основанного на правилах международного права сотрудничестве, о растущей роли ООН.

Рассказав о глобальном мире и безопасности, а также о нерешенных конфликтах, верховный представитель отметил, что Евросоюз является надежным партнером ООН. Затронув отношения со странами Восточного партнерства Боррель подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность останутся основными элементами сотрудничества ЕС со странами Восточного партнерства. Он отметил, что говоря о более безопасном и сплоченном европейском континенте, нельзя забывать принципы, закрепленные в Хельсинки. Таким образом, как подчеркнул верховный представитель, отраженные в Хельсинкском заключительном акте принципы суверенитета и территориальной целостности составляют основу отношений ЕС со странами Восточного партнерства.

Это первый случай, когда высокопоставленный представитель ЕС с такой высокой платформы как Совбез ООН говорил о составляющих основу отношений ЕС со странами Восточного партнерства принципах международного права. Самое главное заключается в том, что эти принципы - отраженные в Хельсинкском заключительном акте от 1957 года ОБСЕ - суверенитет и территориальная целостность.

Напомним, что в итоговом решении Совета ЕС от 11 мая 2020 года, в числе совместных обязательств, определяющих основы деятельности на пространстве Восточного партнерства, были указаны основанные на международном праве положения, отраженные в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии ОБСЕ, в том числе территориальная целостность, независимость и суверенитет. Теперь вице-президент ЕС вновь озвучил эти принципы в своей речи.

Таким образом, речь уже идет о политической позиции Евросоюза в отношениях со странами Восточного партнерства, и эта позиция озвучивается в рамках международных организаций, в том числе с такой высокой платформы, как Совет безопасности ООН.

Хотя это и случайно, однако речь, произнесенная 28 мая, то есть в 102-ю годовщину создания первой демократической страны на мусульманском Востоке - Азербайджанской Демократической Республики, в день национального праздника - Дня Республики, носит для Азербайджана символический характер. Значимость, которую представляли независимость, суверенитет и территориальная целостность более века тому назад, в настоящее время также решительно и однозначно поддерживаются как Азербайджаном, так и международным сообществом.