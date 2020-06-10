Азербайджан оказал Йемену гуманитарную помощь на $25 тыс

БАКУ/Trend/ - С целью оказания гуманитарной помощи Йемену Кабмин Азербайджана выделил финансовые средства в размере 25 тысяч долларов США, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Указанная помощь будет передана посредством Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в виде срочной гуманитарной помощи населению, страдающему в Йемене от кризиса.

Гумпомощь оказывается по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на письмо, совместно направленное заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Марком Лококом и генеральным директором Центра гуманитарной помощи и поддержки короля Салмана Абдуллой Аль Рабиа.

По оценкам ООН, в Йемене, где происходит самая страшная гуманитарная катастрофа в мире, в помощи нуждаются 24 млн. человек (80% населения), 250 тысяч человек страдают от голода.

В стране с 3,3 миллионами вынужденных переселенцев среди населения распространяются различные виды опасных заболеваний.

ООН призвала государства-члены и международные организации оказать необходимую помощь Йемену, которому в течение текущего года для удовлетворения гуманитарных потребностей, в том числе, борьбы с пандемией COVID-19, необходимы средства в размере 2 млрд. долларов США.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)