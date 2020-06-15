День национального спасения - история победы азербайджанского народа (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В судьбе азербайджанского народа есть имеющие большое значение дни, в которых заложена важная основа, определяющая его дальнейшую судьбу. Самый значимый из таких дней 15 июня - День национального спасения, вписанный в историю Азербайджана золотыми буквами. Это не просто календарный праздник для азербайджанцев, а день, имеющий большое общественное, политическое и историческое значение.

15 июня - дата настоящего спасения для азербайджанского народа. Эту славную страницу в историю страны вписал всегда опирающийся на свой народ великий лидер Гейдар Алиев, сыгравший исключительную роль в сохранении, укреплении и развитии независимости Азербайджана.

Культурный центр Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана подготовил видеокомпозицию, посвященную 15 июня - Дню национального спасения.

Напомним, что в Азербайджане данное событие ежегодно отмечается 15 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)