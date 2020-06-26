Президент Ильхам Алиев: Антинациональный совет, называющий себя оппозицией, рад тому, что цены на нефть упали до 14 долларов

Политика 26 июня 2020 05:12 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Антинациональный совет, называющий себя оппозицией, рад тому, что цены на нефть упали до 14 долларов

БАКУ/Trend/ - Антинациональный совет, называющий себя оппозицией, рад тому, что цены на нефть упали до 14 долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия Н-ской воинской части Министерства обороны.

Что это за оппозиция, азербайджанскому народу хорошо известно. Сегодня все граждане видят по интернету, каковы их воспитание, культура, действия. Я говорил, чем хуже в Азербайджане, тем лучше для них. Посмотрите, чему они радуются. Они рады тому, что цены на нефть упали до 14 долларов. Кто этому рад? Армения и этот антинациональный совет, называющий себя оппозицией. Ведь если цена на нефть падает до 14 долларов, то люди будут страдать от этого, появятся проблемы, могут возникнуть проблемы в социальной сфере, наша экономика замедлится. Но это им на руку. Чем хуже Азербайджану, тем лучше для них", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что они и в то время жили по этому принципу.

"Поэтому и сдали наши земли. Государственный секретарь в то время дезертировал вместе с президентом. Он тоже скрылся в Кяляки. Председатель парламента дезертировал. Они – дезертиры, предатели, изменники. Каждый должен знать это, и никто не должен забывать", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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