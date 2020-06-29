Кямран Байрамов: Проводимая Президентом Азербайджана успешная внешняя политика еще больше повышает авторитет страны в мире

БАКУ /Trend/ - Внешняя политика Азербайджана, успешно проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, создала условия для установления успешного взаимодействия с мировыми державами, ведущей роли нашей страны в вопросах международной солидарности.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Кямран Байрамов.

По его словам, не случайно, что проведение по инициативе Президента Ильхама Алиева 10 апреля чрезвычайного саммита Тюркского совета, а также 4 мая - Саммита Контактной группы Движения неприсоединения посредством видеоконференции в то время, когда мир страдает от пандемии коронавируса и существует серьезная необходимость в международном сотрудничестве и обмене опытом в этой области, ясно показало, что Азербайджан прилагает все усилия для решения глобальных проблем.

"В результате проведения этих мероприятий государства еще больше осознали важность для мира и своих народов крепкой солидарности и сотрудничества. Не секрет, что ведущие страны мира и влиятельные международные организации испытывают трудности в борьбе с пандемией коронавируса. Поддержка около 130 государствами-членами ООН в этих условиях инициативы Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по данному вопросу является яркой демонстрацией доверия, которое мировое сообщество оказывает Азербайджану. Проводимая главой государства внешняя политика еще больше повышает авторитет и уважение к Азербайджану на международной арене", - отметил депутат.