Лейла Абдуллаева: поддержка инициативы Президента Азербайджана является показателем большого доверия со стороны международного сообщества

БАКУ /Trend/ - Начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала выражение поддержки инициативе Президента Ильхама Алиева по организации специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН со стороны государств мира.

Как сообщает в понедельник Trend, Лейла Абдуллаева отметила огромную важность инициативы Президента Азербайджана и охарактеризовала ее как значимый вклад в дело глобальной борьбы с пандемией коронавируса.

"Как вам известно, помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев выступил с заявлением в связи с поддержкой государствами мира инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева по проведению специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как известно, инициатива созыва специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19, была выдвинута главой государства четвертого мая 2020 года во время онлайн-саммита контактной группы стран-членов Движения неприсоединения, посвященного борьбе с пандемией COVID-19, по итогам которого 120 стран-членов движения единогласно поддержали предложение Президента Азербайджана и согласились от имени движения представить предложение генеральному секретарю ООН. Таким образом, 13 мая текущего года Президент Азербайджана от имени стран-членов движения в качестве его председателя обратился в письме к Генеральному секретарю ООН с просьбой созвать специальную сессию Генеральной Ассамблеи.

Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, распространив полную ноту между государствами-членами ООН, попросил каждое их них в течение 30 дней выразить поддержку этой инициативе Президента Азербайджана.

В указанные сроки Администрация Президента Азербайджана, министерство иностранных дел, наше представительство при ООН в Нью-Йорке, а также другие дипломатические представительства за рубежом провели активную работу по информированию об инициативе Президента Азербайджана в государствах своей аккредитации, в результате которой была обеспечена поддержка инициативы со стороны свыше двух третей государств-членов ООН.

Что касается значения инициативы, то когда весь мир борется с глобальной пандемией, укрепление международной солидарности в борьбе с этим глобальным бедствием имеет большое значение. Именно с этой целью по инициативе Президента Азербайджана в рамках двух международных организаций (Совет сотрудничества тюркоязычных государств и Движение неприсоединения) были проведены заседания высокого уровня на тему борьбы с новым короновирусом и обсуждены вопросы международного сотрудничества, координации и солидарности в борьбе с глобальной пандемией и за снижение ее влияния. Обсуждение этой темы на высоком уровне в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, безусловно, внесет существенный вклад в смягчение и устранение последствий мирового кризиса в области здравоохранения, расширение международного сотрудничества, развитие многосторонней дипломатии и, как следствие, обеспечение безопасности в мире", - сказала Абдуллаева.

По ее словам, в соответствии с пунктом 9(а) процедурных правил Генеральной Ассамблеи ООН может быть созвана специальная сессия Ассамблеи, и именно в соответствии с этой процедурой было осуществлено обращение Президента Азербайджана от имени стран-членов движения в качестве председателя к Генеральному секретарю ООН, а также обращение генерального секретаря к странам-членам с просьбой о поддержке в национальной части.

"Согласно правилам, поддержка простого большинства членов Генеральной Ассамблеи была достаточной для созыва сессии. А инициативу Президента Азербайджана поддержали 130 стран ООН, то есть две трети членов. Хотела бы также отметить, что инициативу Президента Азербайджана поддержали не только государства-члены Движения неприсоединения, но и большинство государств Европы, в том числе члены Европейского союза, ведущие государства регионов Азии, Африки, Латинской Америки", - отметила Лейла Абдуллаева.

Далее глава пресс-службы МИД прокомментировала позицию Армении по этому вопросу.

"Есть ли страна, выступающая против инициативы? Такая страна есть, и это, как вы, наверное, догадываетесь - Армения. Представитель этой страны при ООН, обратившись с письмом к Генеральному секретарю, отметил, что не видит смысла в реализации этой инициативы. В то время, когда мир борется с глобальной пандемией, когда все страны нуждаются в международной солидарности и сотрудничестве в этом вопросе, главная причина, по которой Армения выступает против проведения заседания высокого уровня на эту тему, конечно, связана с продвижением этой инициативы со стороны Азербайджана. Представьте себе, что эта страна не поддерживает обсуждение на международной платформе вопроса о здоровье человека, имеющем наивысшую ценность, в такое трудное время, с которым сталкивается наш мир. Таким образом, агрессивная Армения в очередной раз продемонстрировала, в чем заключаются ее истинные ценности.

Известно, что поддержка этой инициативы Президента Азербайджана является показателем большого доверия со стороны международной общественности к нашей стране. Пользуясь случаем, еще раз благодарим каждую страну, которая поддерживает эту инициативу", - сказала она.

Как отметила Абдуллаева, в ближайшие дни генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш должен будет разъяснить, в чем будут заключаться дальнейшие шаги с точки зрения поддержки инициативы Президента Азербайджана и процедурных правил.

"Согласно правилам процедуры, следующим мероприятием является принятие резолюции Генассамблеи о созыве ее специальной сессии. После принятия резолюции специальная сессия должна быть созвана как можно скорее.

Хочу отметить, что по предложению Президента Азербайджана специальную сессию планируется провести в формате видеоконференции на уровне глав государств и правительств.

Надеемся, что после принятия соответствующих шагов как можно скорее будет организована специальная сессия. Мы верим, что специальная сессия внесет свой вклад в укрепление солидарности государств мира в борьбе с пандемией, укрепление международного сотрудничества и поиск международного ответа на эту глобальную угрозу.

Эта инициатива, выдвинутая главой государства, соответствует интересам международной общественности, и каждая страна, поддерживающая эту инициативу, заинтересована в борьбе с Covid-19. Наша страна совместно со всеми государствами, поддерживающими эту инициативу, будет работать над ее реализацией", - сказала Лейла Абдуллаева.