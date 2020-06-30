Хикмет Гаджиев о задержанных в Дагестане азербайджанцах

Политика 30 июня 2020 21:12 (UTC+04:00)
Хикмет Гаджиев о задержанных в Дагестане азербайджанцах

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана, находясь на территории других стран, должны соблюдать их правила и порядки.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, крайне важно избегать каких-либо действий насильственного характера: "Соответствующие структуры Азербайджана в связи с задержанными в Дагестане гражданами поддерживают контакты с правоохранительными органами России".

(Текст: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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