Президенту пишут: Меры, осуществляемые государством под Вашим руководством, вызывают у нашего народа чувство огромной гордости

Политика 7 июля 2020 19:56 (UTC+04:00)
Президенту пишут: Меры, осуществляемые государством под Вашим руководством, вызывают у нашего народа чувство огромной гордости

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма. Граждане из всех уголков нашей республики выражают благодарность главе государства за внимание и заботу о них.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько благодарственных писем.

Вынужденный переселенец из Лачинского района Рамиль Худаяров пишет: «Уважаемый господин Президент, моя семья в 1992 году была вынуждена покинуть родные края – Лачинский район, после чего на протяжении 28 лет прожила на территории под названием «Тахта керпю» Агджабединского района в тяжелых условиях в домах из камышовника. Я не видел родного края, но впечатления от рассказов моих родителей оставили у меня неизгладимые следы. Как вынужденный переселенец, я всегда ощущал Ваше внимание и заботу. Цель моего письма -выразить Вам благодарность за внимание и заботу. Господин Президент, в конце 2019 года наша семья была обеспечена квартирой в поселке номер 144, заложенном для населения села Шейланлы Лачинского района на территории «Тахта керпю» Агджабединского района. Мы никогда не забудем эту доброту. Выражаю Вам глубокую признательность за это внимание и заботу. Я, как представитель азербайджанской молодежи, всегда поддерживаю Вашу политику, стараюсь быть достойным гражданином Родины, государства. Желаю Вам долгих лет жизни и здоровья».

От имени жителей села Талыстан Исмаиллинского района пишет Сихат Ширалиев: «Уважаемый господин Президент, Распоряжение, подписанное Вами на днях в связи с бурением 10 субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в нашем районе от души обрадовало нас, как и всех жителей района. Мы безгранично рады, что и у нас в селе будут пробурены скважины и от имени всех сельчан выражаем Вам глубокое уважение и почтение. Желаем Вам крепкого здоровья и новых успехов в деятельности во имя благосостояния нашей страны».

В письме заслуженного журналиста из Ясамальского района города Баку Маира Мамедли говорится: «Уважаемый господин Президент, Ваше Распоряжение «О проведении 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати» на фоне проблем, возникших из-за пандемии коронавируса во всем мире, в том числе, Азербайджане, является подтверждением того, насколько большую значимость Вы придаете средствам массовой информации и журналистам. С момента распространения в мире пандемии каждый гражданин Азербайджана – предприниматели, наемные работники, безработные, малообеспеченные семьи ощущают Ваше внимание, видят, что государство выделяет крупные средства для защиты здоровья людей. Мы – журналисты и в период особого карантинного режима, соблюдая рекомендации Оперативного штаба при Кабинете Министров, продолжаем нашу деятельность, стараемся обеспечивать население страны содержательной и, самое главное, достоверной информацией. Знаем, что есть силы, финансируемые зарубежными кругами, которые пытаются осуществлять свои коварные цели против нашего государства, его руководства, и настоящие журналисты не должны давать им шанса в этом деле. Господин Президент, Ваше Распоряжение о проведении 145-летнего юбилея национальной печати в период борьбы с коронавирусом является доказательством того, что Вы никогда не забываете о журналистах, постоянно проявляете внимание о нас, которых называете «своими помощниками». Я также являюсь одним из тех, кто пережил радость этого внимания, я горжусь, что по Вашему Распоряжению мне было присвоено почетное звание «Заслуженного журналиста».

Учительница полной средней школы села Салманбейли Агджабединского района Гюльбике Мамедова: «Уважаемый господин Президент, карабахский вопрос является самой болезненной нашей проблемой. Международные организации демонстрируют равнодушие в решении этого вопроса. Порой они пытаются с этих трибун критиковать и очернять нас. Однако Вы достойно представляете позицию Азербайджана в этом вопросе. Ваше выступление 18 июня во время прошедшего в формате видеоконференции саммита стран Восточного партнерства вдохновило нас. Глава правительства Армении замолчал, не смог ответить на Ваши слова. Это еще раз подтвердило лживость вражеской стороны. Мы верим, что с помощью Всевышнего и благодаря Вашей продуманной политике карабахский вопрос найдет свое справедливое решение. Мы всегда поддерживаем Вашу политику. Если будет война, несмотря на то, что я – женщина, всегда готова по Вашему приказу участвовать в освобождении наших земель от врага».

Жители села Гаджихатамли Исмаиллинского района Магсуд Гусейнов, Назим Агакишиев, Авез Керимов, Алишир Баблиев и Рамиль Салманов пишут: «Уважаемый господин Президент, Ваше Распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных участков в Исмаиллинском районе и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде вызвало радость у всех жителей Исмаиллы, в том числе, села Гаджихатамли. Жители села Гаджихатамли, которые долгие годы страдали от нехватки воды, благодаря Вашему Распоряжению будут обеспечены питьевой водой и одна из главных проблем села найдет свое решение. Мы выражаем глубокую признательность и благодарность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым за это большое внимание и заботу. Желаем Вам новых успехов на пути прогресса и развития независимого Азербайджана».

От имени жителей села Шорсулу Сальянского района пишут Акиф Ибрагимов, Раис Абдуллаев, Низами Шукюров, Шахмар Джавадов, Эмин Гусейнзаде и Юсиф Садыгзаде: «Уважаемый господин Президент, жители села Шорсулу Сальянского района с большим воодушевлением воспринимают масштабные созидательные работы, проводимые в нашем районе по Вашему поручению, меры, осуществляемые по улучшению экономики, Ваши распоряжения и указы по обогащению нашего культурного досуга. Предпринимаемые Вами превентивные меры по борьбе с коронавирусом заслуживают одобрения. В период пандемии мы смогли вовремя получить наши стипендии, социальные пособия, единовременную выплату в размере 190 манатов. Наш народ преодолевает пандемию с минимальными потерями, людям, пострадавшим во время стихийных бедствий в минувшие годы, оказана большая помощь. Все это дает основание говорить, что Вы – спаситель азербайджанского народа. Мы спокойны потому, что наша судьба находится в надежных руках. Да ниспошлет Аллах Вам и Вашей семье благополучие и процветание».

Из Гянджи пишет Мехман Рзаев: «Многоуважаемый господин Президент, каждая Ваша поездка и поездка Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой в Гянджу служат развитию, процветанию нашего города день ото дня. Благодаря Вашему вниманию и заботе Гянджа сегодня превращается в промышленный центр, осуществляются новые проекты. Как наглядный пример шагов, предпринимаемых по улучшению благосостояния граждан, защите их здоровья, следует особо отметить строительство новых предприятий, больниц современного типа, зданий университетов, общежитий для студентов, школ и детских садов, открытие новых рабочих мест и др. Поручения, данные Вами во время каждой Вашей поездки, крупные проекты, осуществляемые под Вашим руководством имеют важное значение для того, чтобы древняя Гянджа становилась еще краше и современнее. Крупные финансовые средства, выделяемые Вами для развития Гянджи, являются историческими решениями для нашего города. Благодаря принимаемым Вами целенаправленным решениям в то время, когда во всем мире бушует пандемия COVID-19, Азербайджан преодолевает это тяжелое испытание. Строятся новые больницы, медицинские учреждения, одним словом, предпринимаются действенные меры по защите здоровья граждан. Господин Президент, желаю Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой крепкого здоровья. Уверен, что благодаря Вашей дальновидности и большому опыту наш народ преодолеет эти трудности. Как представитель интеллигенции, выражаю Вам глубокую признательность».

Выражая признательность главе государства, из города Загатала пишет Туран Асадов: «Уважаемый господин Президент, меры, осуществляемые государством под Вашим руководством в то время, когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, вызывают чувство огромной гордости у всего азербайджанского народа. Ваши обращения к народу для защиты от этой беды, охватившей все человечество, сдача в эксплуатацию за короткое время многочисленных лабораторий, больниц модульного типа, открытие предприятия по производству медицинских масок, осуществление социальных пакетов доказали, что в нашей стране на высоком уровне предпринимаются все необходимые меры. Все эти превентивные меры, предпринимаемые в связи с пандемией коронавируса, являются проявлением Вашей любви к народу. Выражаю Вам глубокую признательность за то, что постоянно думаете о народе, поддерживаете его и заботитесь о нем. Верим, что в скором времени эти тяжелые дни останутся позади, наш народ избавится от этой беды и жизнь в нашей стране вернется в прежнее русло».

Из села Гюнешли Билясуварского района пишет Бахруз Набили: «Уважаемый господин Президент, Ваше внимание и забота о сельском хозяйстве, в частности, распоряжения, подписанные в период пандемии, обещают большие перспективы для повышения занятости населения. Билясуварский район является аграрным районом и поэтому распоряжения, подписанные Вами по улучшению водоснабжения посевных участков в этом районе вдохновляют жителей нашего района на еще более усердную работу. Долгие годы в районе возникали трудности из-за нехватки воды, которые создавали проблемы при проведении сельхозработ. Недавно Вы подписали Распоряжение о выделении средств с целью улучшения водоснабжения посевных участков нескольких сел нашего района, в том числе, села Чинарлы, что очень обрадовало нас – билясуварцев. От имени всех билясуварцев выражаю Вам глубокую признательность за эту заботу».

Из города Ширван пишет Рафиг Сафаров: «Уважаемый господин Президент, Вы осуществляете большую работу по предотвращению распространения инфекции COVID-19 в Азербайджане. Меры, осуществляемые Вами по борьбе с пандемией в этих трудных условиях, формирование системы здравоохранения в соответствии с требованиями дня, шаги, предпринимаемые по защите социального благосостояния населения, оценка, данная людям, одобряются народом. Господин Президент, Ваша оценка, данная нам, безгранична. Я и члены моей семьи выражаем Вам глубокую признательность за внимание и заботу о наших гражданах. Верим, что этот сложный период в скором времени останется позади, под Вашим руководством Азербайджан продолжит свое развитие. Светлое будущее Азербайджана связано с дальновидной политикой, осуществляемой Вами, как достойным преемником великого лидера Гейдара Алиева. Желаем Вам постоянных успехов на этом трудном, но славном пути. Мы – ширванцы всегда рядом с Вами. Да хранит Вас Аллах!».

Из Бинагадинского района Баку пишет Орхан Бейляров: «Уважаемый господин Президент, Вы прилагаете все усилия для защиты нашего общества и государства от чиновников, злоупотребляющих своими полномочиями, для наказания и разоблачения лиц, допустивших противозаконные действия, даете поручения в связи с этим. Такая Ваша объективность и справедливость умножают веру, доверие и любовь простых граждан к Вам. Мы благодарим Вас за это, говорим «Большое спасибо». Да поможет Вам Всевышний во имя благополучия нашего народа, целостности и развития Родины!».

Жители села Алиабад Саатлинского района Исмаил Алиев, Бахадур Мирзоев, Алиаббас Намазов, Н.Алиев и Х.Ниязов пишут: «Уважаемый господин Президент, в своих выступлениях Вы отмечаете, что чиновники – слуги народа и должны служить народу. Сегодня мы видим реальные результаты этих слов, Ваших поручений, поставленных перед чиновниками. В Саатлинском районе также ощущается влияние Ваших ценных слов. Так, в нашем районе осуществляется необходимая работа по устранению проблемы с нехваткой воды, обеспечению хозяйств оросительной водой. Для этого привлечено большое количество рабочей силы и техники. Господин Президент, мы благодарны Вам за внимание о развитии сельского хозяйства, за решение вопросов, беспокоящих фермеров. Ваши выступления и поручения свидетельствуют о добром отношении к населению. Да поможет Вам Аллах!».

Из города Баку пишет Кямал Мансимов: «Уважаемый господин Президент, в то время, когда люди столкнулись с этим смертельным вирусом, Вы еще раз доказали, что находитесь рядом со своими гражданами. По Вашей инициативе был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и Вы пожертвовали в этот фонд свою годовую зарплату. Кроме того, Вы, обращаясь к народу с целью предотвращения широкого распространения пандемии, призвали его быть единым в эти трудные дни, соблюдать требования карантинного режима. Ваше внимание и забота о каждом гражданине вдохновляют нас и еще раз подтверждают, что Вы – Президент каждого гражданина. Ваша объективность и справедливость увеличивают любовь, веру и доверие народа простых граждан к Вам. Выражаем Вам признательность за все это, говорим «Большое спасибо». Да поможет Вам Аллах во имя благополучия нашего народа, целостности и развития Родины!».

Жители села Арабгардашбейли из Сальянского района Самит Гулиев, Габиб Сеидов, Юсиф Алиев, Марьям Абдуллаева и Алим Джафаров пишут: «Уважаемый господин Президент, введение карантинного режима в связи с пандемией коронавируса, Ваш призыв «Вместе мы сильнее!», материальная и моральная помощь, оказываемая малообеспеченным семьям и семьям шехидов, единовременная выплата, предоставленная 600 тыс. гражданам, нуждающимся в социальной помощи, а также высокая оценка, данная Вами человеческому фактору еще раз убедили азербайджанский народ в том, что у него есть такой мудрый Президент и решительный Верховный главнокомандующий, как Вы. Хочу отметить роль врачей в области борьбы с пандемией. Академик Зарифа ханым Алиева говорила: «Врач нужен людям как Солнце». Сегодня мы еще раз стали свидетелями того, насколько ценными являются эти слова. Спасибо нашим врачам за то, что они работают с большим душевным подъемом. Дорогой наш Президент, в это трудное время продолжается исполнение социальные проектов, что радует нас – граждан. В нашем селе построена школа на 180 ученических мест, отвечающая самым современным требованиям. Это является показателем оценки, данной Вами азербайджанскому образованию. Кроме того, в нашем селе проложены и переданы в пользование населению новые телекоммуникационные и интернет линии. Выход на весь мир посредством интернета играет важную роль в развитии науки и мировоззрения молодого поколения. От имени жителей села выражаем Вам признательность за это внимание и заботу, заявляем, что мы всегда поддерживаем Вашу политику».

Из поселка Говсан Сураханского района Баку пишет Мехрибан Аскерова: «Многоуважаемый и дорогой Президент, сравнивая прошлое с настоящим, глядя на развитие Азербайджана, на то, какой красивой стала наша страна, сердце человека переполняется чувством гордости. Неоспоримым фактом является то, что это развитие в особенности происходило в период Вашего президентства. С начала Вашего руководства страной по сегодняшний день Вы, решительно преодолевая все трудности, достигли успехов, добились достойного представления нашей Родины в одном ряду с развитыми странами мира. В нынешнее время, когда пандемия COVID-19 приводит к массовым человеческим жертвам во всем мире, Вы и Первый вице-президент Мехрибан ханым Алиева своевременно предпринимаете оперативные меры, предоставляете гуманитарную, материальную помощь малообеспеченным семьям, оказываете поддержку предпринимателям. Это происходит на глазах у всех. Конечно же, и я, как гражданин, вижу и не могу не оценить всего этого. Выражаю Вам и Мехрибан ханым глубокую признательность. Спасибо, господин Президент».

Из села Кичик Дехне Шекинского района пишет Нусрет Хагвердиев: «Уважаемый господин Президент, Ваше внимание и забота об аграрной сфере воодушевляют сельчан. Как известно, в настоящее время в стране имеются проблемы, связанные с оросительной водой. Распоряжения, регулярно подписываемые Вами для устранения этих трудностей, данные необходимые указания играют незаменимую роль в решении этой проблемы. Осуществляется прокладка новых оросительных каналов, а также бурение субартезианских скважин в различных уголках республики. За последний месяц в нашем селе Кичик Дехне пробурены и переданы в распоряжение местных жителей два новых субартезианских скважин. Кроме того, отремонтирована и приведена в пригодное состояние одна субартезианская скважина. Дорогой Президент, сельчане бесконечно благодарят и приветствуют Вас. Теперь у нас повысился интерес к посевным работам. Будем стараться получить богатый урожай в ответ на проявленное к нам внимания. Да поможет Вам Аллах!».

Из села Ени Гарадолаг Агджабединского района пишет Джавид Исмаилов: «Многоуважаемый господин Президент, принятые Вами правильные решения и проводимая дальновидная политика в это непростое время, когда весь мир борется с пандемией COVID-19, служат нашей защите от тяжелых последствий этого невидимого врага. Сегодня весь мир ведет борьбу со страшной пандемией. Ежедневно в мире умирают тысячи людей. Однако в результате Вашей дальновидной политики наша страна достойно преодолевает борьбу с пандемией. Предпринимаемые меры безопасности, введение особого карантинного режима и своевременно принятые решения заслуживают одобрения. Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за заслуги в области защиты здоровья и обеспечения благополучия нашего народа, желаю Вам, Вашей семье и близким счастья, здоровья, новых успехов».

Из города Исмаиллы пишет Вугар Мурадалиев: «Уважаемый господин Президент, Ваше Распоряжение от 1 июля 2020 года, подписанное с целью улучшения обеспечения оросительной водой приусадебных земельных участков, используемых для посева и посевных участков в 7 населенных пунктах Исмаиллинского района, а также для бурения 10 субартезианских скважин с целью удовлетворения потребностей населения в питьевой воде от души радует жителей Исмаиллы. 2 скважины, бурение которых предусмотрено, приходится на долю города Исмаиллы. Безусловно, эти субартезианские скважины сыграют большую роль в улучшении обеспечения оросительной водой населения города и удовлетворении потребностей в питьевой воде. Господин Президент, от имени городской интеллигенции, аксакалов и всех жителей выражаю Вам глубокую признательность за внимание и заботу об Исмаиллы и его жителях, желаю новых успехов в дальнейшей деятельности. Несомненно, под Вашим руководством наша страна достигнет самого высокого этапа в своем развитии, азербайджанский народ ждет счастливое будущее».

Из поселка Алиабад Загатальского района пишут Кямран Мамедов и Самед Вахабов: «Уважаемый господин Президент, прежде, искренне приветствую Вас. В настоящее время пандемия коронавируса вызывает страх у стран мира и приводит к экономическому кризису. К сожалению, этот вирус не обошел стороной и нашу страну. Сегодня и в нашей стране люди испытывают трудности из-за этого вируса. Однако неоспоримым фактом является то, что именно благодаря Вашим усилиям и предпринимаемым Вами дальновидным превентивным мерам в Азербайджане по сравнению с другими странами число заразившихся вирусом составляет меньшинство. Сдача в эксплуатацию отвечающих современным стандартам специальных больниц для зараженных вирусом больных с момента распространения пандемии в нашей стране, а также осуществление социальных мер для улучшения материального благосостояния нашего народа являются результатом Вашей дальновидной политики. Господин Президент, своей деятельностью Вы еще раз подтвердили, что находитесь рядом с народом. Выражаем Вам глубокую признательность за это и желаем здоровья».

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Швейцарская ABB планирует расширить свою деятельность в Азербайджане Энергетика 11:03
Сокращается экспорт турецкого химпрома на мировые рынки Турция 10:58
В Узбекистане торговать на бирже разрешили в иностранной валюте Узбекистан 10:57
Названы лидеры на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 10:54
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