Обнародована предварительная повестка дня тридцать первой спецсессии Генассамблеи ООН
БАКУ/Trend/ - На сайте ООН обнародована предварительная повестка дня тридцать первой специальной сессии Генеральной ассамблеи, которая стартовала 10 июля по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает в субботу Trend.
Повестка дня выглядит следующим образом:
1. Открытие сессии главой делегации Председателя семьдесят четвертой очередной сессии Генеральной Ассамблеи.
2. Минута молчания, посвященная молитве или размышлению.
3. Полномочия представителей на специальной сессии Генеральной Ассамблеи:
a) Назначение членов Комитета по проверке полномочий;
b) Доклад Комитета по проверке полномочий.
4. Выборы Председателя и других должностных лиц.
5. Утверждение повестки дня.
6. Организация сессии.
7. Общие прения.
Отметим, что инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева о созыве специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в формате видеоконференции, посвященной борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19), поддержали больше государств, чем того требуют процедурные правила Генеральной ассамблеи ООН.
Генеральный секретарь ООН 30 июня 2020 года направил ноту всем странам - членам, в которой отметил, что инициативу поддержало большинство стран входящих в состав ООН и 31-я специальная сессия Генассамблеи была созвана 10 июля текущего года.
Глава делегации Нигерии, представляющая председателя 74-й сессии Генассамблеи, выступит в качестве временного председателя специальной сессии.
(Автор: Ляман Зейналова)