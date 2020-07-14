Питер Тейс: Международное сообщество должно незамедлительно принять меры против провокаций Армении

БАКУ/ Trend/ - Международное сообщество должно незамедлительно принять меры против провокаций Армении, сказал Trend американский эксперт в области европейской и латиноамериканской политики Питер Тейс.

«12 июля фашистский режим Армении вновь совершил ужасное преступление против человечества, грубо нарушив резолюции Совета Безопасности ООН. Эти акты насилия должны быть незамедлительно осуждены правительством Соединенных Штатов, Европейским союзом и руководством НАТО. Европейский континент становится все более небезопасным из-за жестоких вооруженных нападений, которые армянские вооруженные формирования ежедневно совершают на территорию суверенного Азербайджана, направленные против невинного гражданского населения этой страны», - сказал американский эксперт.

Он отметил, что серьезный ущерб, нанесенный региональной экономике и безопасности на Южном Кавказе в результате этого нападения, является серьезной проблемой, которая должна быть срочно решена должностными лицами Европейского союза и Государственным департаментом США.

«Нападение на гражданское население Азербайджана является военным преступлением, Армения должна быть осуждена и подвергнута экономическим санкциям. Также, она должна быть лишена политической поддержки европейских партнеров и партнеров по ОБСЕ, в противном случае это будет означать, что Брюссель не желает защищать миролюбивый Азербайджан, который внес большой вклад в сохранение региональной стабильности и экономического прогресса в Западной Европе», - отметил Тейс.

Он сказал, что Азербайджан является единственной страной в Европе, более чем двадцать процентов суверенной территории которой более тридцати лет подвергается кровавой оккупации со стороны фашистских вооруженных сил Армении.

«Между тем, международные участники и субъекты ОБСЕ по прежнему не проявляют настойчивости когда дело доходит до урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Международному сообществу необходимо предпринимать немедленные действия. ОБСЕ плохо проделала свою работу, организации не удалось добиться каких-либо реальных результатов в так называемом «диалоге и переговорах» между Азербайджаном и Арменией», - сказал американский эксперт.

Он отметил, что ОБСЕ и ее действующий председатель должны показать миру, что у нее солидный международный мандат, это не просто «бумажный тигр», а настоящая многосторонняя организация, способная применять политические санкции, когда фашистские режимы, подобные тому, что в Ереване, постоянно совершают преступления против человечности.

Тейс считает, что замораживание международных банковских счетов и активов всех армянских чиновников - это еще одно немедленное действие, которое должны предпринять мировые лидеры.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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